Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 6’ncı kattaki evlerinin balkonundan düşen 16 aylık Alya Ökdem, 17 gün boyunca yoğun bakımda yaşam savaşı verdikten sonra hayata tutundu. Ancak küçük kızın beyni ve bacaklarında kalıcı hasar oluştuğu açıklandı. Alya’nın tedavisi evde devam ederken, ailesi balkondaki klima motorunu zemine monte eden yetkili servis hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay, 17 Ağustos günü Güzelyurt Mahallesi'nde lüks bir sitede meydana geldi. Annesi Büşra Ökdem’in yemek yaptığı sırada balkonda oynayan Alya, klima motorunun üzerine çıktı ve dengesini kaybederek 6’ncı kattan aşağı düştü. Sitenin bahçesindeki çalıların üzerine düşerek hızı kesilen küçük kız, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 17 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından 3 Eylül’de taburcu edilen Alya’nın beyninde ve bacaklarında kalıcı hasarlar olduğu belirtildi.

Aileden yetkili servise suç duyurusu

Alya’nın annesi Büşra Ökdem, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı: "Çok zor bir süreçten geçtik. Bir mucize oldu ve bebeğimiz hayata tutundu. Ancak klima yetkili servisi birçok kez aramamıza rağmen gelmedi. Onların ihmali nedeniyle bu korkunç olay başımıza geldi. Tedavi sürecimiz evde devam ediyor ama kalıcı hasarlarla mücadele ediyoruz. Sürekli gözetim altında tutuyoruz."

Alya’nın babası Rıza Ökdem ise şunları ekledi: "Kızımızın bu duruma gelmesinde klima servisi ihmali var. Defalarca aradık, ama klima motorunu güvenli bir yere almadılar. Şimdi kızım yoğun bakımda tedavi gördü ve kalıcı hasarlarla yaşamak zorunda kaldı. Biz bunlardan şikayetçiyiz."

Alya’nın ailesi, yaşadıkları ihmalin sorumlularının cezalandırılması için hukuki süreci başlattıklarını belirtti.