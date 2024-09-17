Fed’in 18 Eylül’de yapacağı faiz kararı açıklaması öncesi altın piyasasında dalgalanmalar yaşanıyor. Spot altın bu sabah ons başına 2.578 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 2.822 TL seviyesine kadar yükseldi. Dolar/TL ve ons altındaki hareketler, altın yatırımcıları için dikkatle takip ediliyor.

Goldman Sachs’tan 2025 tahmini: Altında uzun vadede yükseliş beklentisi

Goldman Sachs, Fed'in faiz kararına ilişkin iyimser beklentilerini sürdürüyor. Banka, Fed’in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını beklese de bu durumun altın fiyatlarında sadece kısa vadeli bir düşüşe neden olabileceğini belirtiyor. Banka, 2025 yılının başlarında altının ons fiyatının 2.700 dolara ulaşacağını öngörüyor.

Merkez Bankalarının altın talebi artıyor

Altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen faktörler arasında, merkez bankalarının fiziki altın taleplerinin güçlenmesi de yer alıyor. Özellikle Çin ve Orta Doğu’daki artan talep ile jeopolitik belirsizlikler altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

Yatırımcıların gözü Fed kararında

Fed’in yarın saat 21.00’de açıklayacağı faiz kararı, altın fiyatları üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak. Analistler, 25 veya 50 baz puanlık bir faiz indirimi ihtimallerini değerlendirirken, bu kararın altın piyasalarında kısa vadeli hareketlilik yaratacağı belirtiliyor. Aynı zamanda, ABD’deki siyasi belirsizlikler ve yaklaşan başkanlık seçimleri de piyasalarda dikkatle takip ediliyor.

Altın fiyatları ve güncel rakamlar

Gram Altın: 2.816,05 TL (alış), 2.816,35 TL (satış)

2.816,05 TL (alış), 2.816,35 TL (satış) Ons Altın (TL): 87.644,34 TL (alış), 87.669,07 TL (satış)

87.644,34 TL (alış), 87.669,07 TL (satış) Çeyrek Altın: 4.505,69 TL (alış), 4.604,73 TL (satış)

4.505,69 TL (alış), 4.604,73 TL (satış) Cumhuriyet Altını: 18.933,00 TL (alış), 19.219,00 TL (satış)