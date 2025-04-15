Manisa'nın 8 ilçesinde 16 Nisan'da başlayacak elektrik kesintisi, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle uzun süre devam edecek.

Gediz Elektrik, Manisa’nın 8 ilçesinde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacağına dair açıklama yaptı. 16 Nisan itibariyle başlayacak kesintilerin, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle gerçekleştirileceği belirtildi. Elektrik kesintisi, özellikle Turgutlu ve Gördes ilçelerini etkileyecek.

Kesintiden etkilenecek ilçeler ve zaman dilimleri:

Akhisar : 16 Nisan, 09:00-15:00

Köprübaşı : 16 Nisan, 09:00-14:00

Gördes : 16 Nisan, 09:00-10:00

Şehzadeler : 16 Nisan, 10:00-13:00

Yunusemre: 16 Nisan, 10:00-16:00

Kesinti, ev ve iş yerlerinde günlük aktiviteleri olumsuz etkileyebilir. Yerel halkın, bu tarihlerde kesinti olabilecek alanlarda önceden hazırlıklı olması öneriliyor.

Manisa'nın Demirci ve Selendi ilçelerinde, 16 Nisan 2025 tarihinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları yapılacağı duyuruldu. Bu çalışmalar, özellikle köy içi yolları ve mahallelerdeki altyapı sorunlarını gidermeyi amaçlıyor.

Çalışmalar 09:00 - 09:59 saatleri arasında yapılacak ve şu mahalleleri kapsayacak:

Hüseyni Baba, Beşeylül, Kuyucakkarapınar, Kuşluk, Kürekçi, Köseler, Deliçoban, Dargıl, Çatalarmut, Benlieli, Beğenler, Beğel, Bayat, Akpınar, Evciler, Gömeçler, Üşümüş, Taşokçular, Sayık Mezitler, Marmaracık, Köylüce, Ulacık Çanşa Yeşilyurt, Ulgar, Tüpüler, Şeyhyayla, Salur, Pınarbaşı, Oğulduruk, Dikilitaş, Uzunçam, İcikler, Hüdük, Gümele, Bozçatlı, Kulalar Kıran, Kılcanlar, Kaşıkçı, Kobaklar, Karakeçili, Kızıldam, Kıymık, Güneşli, Gülpınar, Efendili, Doğanpınar, Karaisalar, İsmailler, Hırkalı, Güveli, Durhasan, Demirci, Çataloluk, Çağıllar, Bozköy, Ayvaalan, Alaağaç, Ahmetler, Ahatlar.

Çalışmalar 14:00 - 15:00 saatleri arasında yapılacak ve şu mahalleleri kapsayacak:

Kızıldam, Bozçatlı, Gümele, Hüdük, İcikler, Ahatlar, Ahmetler, Alaağaç, Armutlu, Ayvaalan, Bardakçı, Bayramşah, Bozköy, Çağıllar, Çataloluk, Demirci, Durhasan, Güveli, Hırkalı.

Çalışmaların sürekliliği ve etkili olabilmesi için bu bölgelerde enerji kesintileri yaşanabilir. Vatandaşların bu tarihlerde belirtilen bölgelerde elektrik ve su kesintilerine hazırlıklı olmaları önerilmektedir.

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Hürriyet ( Şehit Mehmet Dönmez Sk. 495. 492. Sk. 491. Sk. 490. 489. Sk. 488. Sk. 485. Sk. 454 396. Sk. 486 485 456. Sk. )

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 14:00

Namık Kemal ( AVŞAR Patika İç Yol Şç Yol )

Atatürk ( isimsiz 17 )

Gündoğdu

Borlu

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 10:00

Bayat ( Bayat )

Yeşilyurt ( Yeşilyurt YEŞİLYURT Yeşilyurt Köyü İç Yolu Patika )

Tüpüler ( KEPEZ Tüpüler )

Pınarbaşı ( Pınarbaşı )

Hüseyni Baba ( köy içi Hüseyni Baba BÖLÜK PAŞA Patıka ALAN kalabak KÖREKE KALABAK DİVAN CABARLAR HÜSEYNİ BABA LALELİK NAKIPAĞA BAYAT ALANI Gördes Köprübaşı Yolu )

Beşeylül ( Beşeylül )

Kürekçi ( Kürekçi OSMANLAR ATATÜRK KILCANLAR BEKİR EFE Karakeçiili Köyü İç Yol )

Kıymık ( MERKEZ Kıymık KIYMIK )

Kılcanlar ( Kılcanlar ÇOBAN HASAN DEDELER )

Karakeçili ( atalan yolu Karakeçili )

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 10:00

Beşeylül ( Beşeylül Patıka ÇALTILI KÜME EVLER BAYRAKTAR )

Kaşıkçı ( Kaşıkçı Kuyucakkarapınar KAŞIKÇI AKPINAR çomaklı yolu Patka Patika Köyü İç Yolu Kuyucakkarapınar Köyü Yolu Kaşıkçı Köyü İç Yolu KAŞIKÇI Kaşıkcı Köyü İç Yol BAHADIRLAR )

Akpınar ( DAMALTI Akpınar Köyü İç Yolu Akpınar AKPINAR AKPINAR KAŞIKÇI KUŞLUK AKPINAR Ptika Akpınar Köyü İç Yol Akpınar Köyü Yolu )

Dikilitaş

Bayramşah

Kızıldam ( Kızıldam )

Kuyucakkarapınar ( KUYUCAKKARAPINAR )

Hüseyni Baba ( Hüseyni Baba KALABAK KÖREKE )

Pınarbaşı ( Pınarbaşı Köyü Yolu Pınarbaşı Köyü İç Yolu Pınarbaşı )

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 10:00

Oğulduruk ( OĞULDURUK Oğulduruk EFENDİLİ tarla yolu HAS KÖY OĞULDURUK HASKÖY merkez Oğulduruk Köyü İç Yolu Oğulduruk Köyü İç Yol Oğulduruk Köyü Yolu )

Salur ( Demirci Gördes Yolu Salur Köyü İç Yol Salur İç Yol SALUR Salur SALUR GÜRPINAR OĞULDURUK SALUR )

Şeyhyayla ( Şehyayla Köyü İç Yol Şehyyayla Köyü İç Yol Şeyhyala Köyü İç Yol Şeyhyayla Köyü Yolu Şeyhyayla Köyü İç Yol Şeyhyayla Köyü İç Yolu Şeyhyayla İç Köyü DOĞANYURT Şeyhyayla ŞEYHYAYLA DARGIL )

Ulgar ( Ulgar Köyü Yolu Ulgar Köyü İç Yol Ulgar Köyü İç Yolu MERKEZ Ulgar ULGAR KÖSELER )

Bardakçı ( köy iç yolu )

Kulalar

Ulacık

Evciler ( BARBAROS Ertuğrul Gazi Sok. Orhan Gazi C.D Patika Zafer Dogu Caddesi Çağlar Cad. Evciler SALKIM ORHAN GAZİ DAĞ Çağlar BAYIR AY YILDIZ TAŞLI ÇAĞLAR BESTE YAŞAR DOĞU YİRMİÜÇ NİSAN GAZİ YILDIRIM BEYAZIT IRMAK TURUNÇ LEYLEK )

Akpınar ( Patıka AKPINAR arazi yolu Akpınar KIZILDAM BADEMLİ Kıran AKPINAR DAMALTI OĞULDURUK 5 EYLÜL yok kızıldam bademli mevki DAMALTI )

Beğel ( Beğel )

Beğenler ( Beğenler Köyü İç Yolu Beğenler İç Yol Beğenler BARDAKÇI BEĞENENLER BEĞENLER ARAZİ yol )

Benlieli ( Benlieli Köyü Yolu Benlieli Köyü İç Yolu Benlieli BENLİELİ ARMUT BENLİELİ ŞEYHYAYLA BENLİELİ )

Çatalarmut ( Çatalarmut Çatalarmut Köyü Yolu isimsiz )

Dargıl ( Dargıl Köyü Yolu Dargıl )

Deliçoban ( Deli Çoban Köyü İç Yol Deliçoban Köyü Yolu Deliçoban Köyü İç Yolu Deliçoban BENLİELİ DELİÇOBAN üzümlü yolu )

Doğanpınar ( Doganpınar Köyü İçi Yolu Doğanpınar Köyü Yolu Doğanpınar Köyü İç Yolu DOĞANPINAR )

Efendili ( Efendili Köyü Yolu Efendili Köyü İç Yol Efendili ESENYURT ESENYURT SK )

Gülpınar ( Gülpınar Köyü Yolu Gülpınar Köyü İç Yolu Gülpınar GÜLPINAR ALANYURT )

Güneşli ( ONDOKUZ MAYIS OTUZ AĞUSTOS AKASYALAR ANADOLU ARDA ARDIÇ ARI ATA ATATÜRK AY AYGÜLLER BÜLBÜL CUMHURİYET DAMLA DESTE FATİH GAZİ SELAMİ PAZAR Güneşli Köyü İçyolu GÜRERLER HACI MUSTAFA PAŞA HALİL YANLIZ HAVUZ HOCA AHMET YASEVİ KANARYA KARAOSMANOĞLU KAYALI KEKİK KİLİM KOCA CAMİ KIRLANGIÇ MARTI MENDERES LEYLAK MESCİT MESİR MEZARLIKBAŞI MİMAR SİNAN PAPATYA PARK PEHLİVANOĞLU PEKMEZ PLEVNE SÜMBÜL ULUS VATAN YARENLER YAVUZ SULTANSELİM ÇAĞLAYAN ÇİLEK ÇİMEN ÇİTLENBİK İSTİKLAL HUZUR ANAFARTALAR MEHMET AKİF ERSOY ÖZDEMİRLER İNCİ SERÇE DEĞİRMEN KARACA YONCA KARANFİL ÇIKMAZ YUNUS EMRE IHLAMUR KELEBEK SARMAŞIK YALI CEMRE ARI BURUN iç yolu KUMRU TÜTÜN GÜL Güneşli KÜMES GÜNEŞLİ DOĞANPINAR ŞİRİN ŞHT.SELAMİ SEZER )

Uzunçam ( Uzunçam )

Beşeylül ( Beşeylül ÇALTILI KÜME EVLER )

Kuşluk ( Kuşluk OVACIK KUŞLUK Kuşluk Köyü İç Yolu )

Köseler ( Köseler KÖSELER KÖSELER DAMDOR Köseler Köyü İç Yolu Köseler Köyü Yolu )

Kobaklar ( KOBAKLAR Kobaklar Kobaklar Köyü İç Yol Kobaklar Köyü Yolu )

Kızıldam ( ÇAM KÖY Kızıldam AKPINAR KIZILDAM Kızıldam Köyü Yolu Kızıldam Köyü İç Yolu GÜLPINAR KIZILDAM Kızıldam Köyü İç Yol Akpınar Köyü İç Yol )

Kıran ( KIRAN KABAKOZ MAKBULE PINARI SOFTALAR ÖRENCİK KIRAN ALANYAKA )

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 13:00

Tepecik ( tepecik sokak tepecik sk Tepecik Köyü Yolu Tepecik Köyü İç Yolu TEPECİK tepecik )

Tilkisüleymaniye ( tilkisüleymaniye tilki süleymaniye tilki süleymaniye sk TİLKİSÜLEYMANİYE )

Veziroğlu ( veziroğlu 1 1. Manisa Akhisar Yolu Sakallı Yolu )

Yeniharmandalı ( çakal azmağı çakal azmağı çaklazmağı çakalazmağı isimsiz )

Yeniköy ( MEZARLIK okul yolu ÇELİKEL ÇIKMAZI ayazağa MENEKŞE 1.İMAR YOLU )

Çerkezmahmudiye ( Yenimahmudiye Köyü İç Yolu )

Çamköy

Atatürk

Barbaros

Mareşal Fevzi Çakmak

Spil

Üçpınar

Karaağaçlı ( PEHLİVANLAR YÖRÜK ARİF SABAHATTİN KURT FATİH GAZİ ŞÜKRÜ ÇAKAR SOYDAŞ KOCAMEMİLER ERDOĞAN MEMİŞLER ACAR ŞHT.AYHAN ŞEN HACI MEHMET GÜLER TAŞDİZEN ŞENTÜRK KANİKARA OSMANOĞLU GÜNAK ŞHT.AHMET MENKLİ BODUR MEHMET AKİF ERSOY mera sk HACI ARTUNÇ STAD Ara Yol Kocaosman Sk. üncü İSA ARTUNÇ KARAAĞAÇLI TOPRAKÇI BARUT HACI MEMİŞ ŞİMŞEK OKUL BEKİR ATAT ömer kafkas sk )

Kuşlubahçe

Selimşahlar ( selvi sümbül çınar_1 DİLEK salkım fenerci Özen Sk. palme Zambak Sk. Tatarlar Sk. Sümbül Sk. Selvi Sk. BELEDİYE Selimşahlar Yolu Pehlivan Sk. Menekşe Sk. Konyalılar Sk. Kayalar Sk. Karçam Sk. Hocalar Sk. Güven Sk. Kenan Evren cad. Fevzi Paşa Cd. Fenerci Sk. Eken Sk. Efe Sk. Cansu Sk. Bilgin Sk. Akçan Sk. Akif Çk. Akif Sk. Akgün Sk. Akay Sk. Afyonlular Sk. menderes yenişehirli sk gürcan sk )

Halıtlı ( halıtlı )

Güzelköy ( güzelköy güzelkçy Güzelköy Köyü İç Yolu Güzelköy Köyü Yolu GÜZELKÖY güzelköy iç yolu güzelköy sk )

Sarıçam

Paşaköy

Şehitler

Tekeliler ( Tekeller Köyü İç Yolu )

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Üçpınar ( harmanyeri büyükarpaçay mezarlık çamlık defne sokak cemile nine lale sk balkan ZAMBAK DEVECİ NİŞLİ kabristan yeniüçpınar lale ova yolu 1. Aralık Sk. 2. Aralık Sk. 3. Aralık Sk. 4. Aralık Sk. Ara Sk. Bahar Sk. Barış Sk. Demir Sk. Dere Sk. Değirmenci Sk. Fatma Hanım Sk. Fevzi Çakmak Cd. Gülbahçe Köyü İç Yolu Gümüş Sk. Karakol Sk. Katip Sk. Küçükçayiçi Sk. Manav Sk. MERKEZ Mert Sk. Mezarlık Sk. NAZİRE Okul Sk. Paşa Sk. Poyraz Sk. PINAR Sümbül Sk. Sırmalı Sk. Tabanca Sk. Tunç Sk. Yağmur Sk. Çeşme Sk. İnönü Cd. İçen Sk. Şengör Sk. YASEMİN fevzi çakmak yeni üçpınar küm evleri özlem nazire pınar sengör demir sk irlik MEVSİM )

Yağcılar ( atlıata arslan kostak sancaklı BİLGİLİ İ.CERAN atsızata sk i.ceran ARINÇ parlayan adnan menderes çetin BALABAN FATİH cumhuriyet meydanı kümeevler çiftlik mahalle sınırları uyanık cumhuriyet meydanı Uyanık Cd. Çayırlar Sk. Çiftlik Sk. İ. Ceran Sk. İsmetpaşa Cd. yozgatlı sokak yagcılar yağcılar BURSALI bursalı YENEN PAŞA ÖNDER YUSUF GÖK uyanık sokak )

Büyüksümbüller

Küçüksümbüller ( küçüksümbüller )

Avdal ( Avdal Köyü İç Yolu Osmancalı Yolu )

Bostanlar ( BOSTANLAR ÇAMLICA BAĞYOLU BOSTANLAR bostanlar iç yolu bostanlar Bostanlar Köyü İç Yolu )

Çamlıca ( çamlıca Çamlıca Kümeevleri )

Davutlar ( davutlar Davutlar Köyü İç Yolu )

Demirci ( demirdi KAĞAN 1 DEMİRCİ Demirci Köyü İç Yolu demirci )

Gülbahçe ( gülbahçe pazarçeşme bağyolu gülbahçe yolu Üçpınar Yolu GÜLBAHÇE )

Karakılıçlı ( karakılınçlı sk karakışıçlı karakılıçlı sk karakılıçlı sk. Karakılınçlı Köyü İç Yolu )

Karaveliler ( karaveliler Karaveliler Köyü İç Yolu )

Karayağcıhacılar ( ARAZİ karayağcılar Karayağcıhacılar Köyü İç Yolu )

Kocakoru ( kocakoru Kocakoru Köyü İç Yolu )

Mollasüleymanlı ( molla süleymanlı molla süleymanlı sk Mollasüleymanlı Köyü İç Yolu )

Müslih ( Muslih Köyü İç Yolu MÜSLİH muslih )

Örencik ( örencik sk Örencik Köyü İç Yolu )

Pelitalan ( KARAVELİLER PELİTALAN PELİTALAN PELİTALAN ÖRENCİK pelitalan iç yol pelitalan )

Sarma ( KALEKÖY SARMA sarma Sarma Köyü İç Yolu )

Sümbültepe ( sümbülte yolu SÜMBÜLTEPE KARAKILIÇLI Sümbültepe Köyü İç Yolu sümbültepe )

Belenyenice ( belenyenice karayenice BELENYENİCE kalemli Kaan Köyü İç Yolu )

Gökbel ( Gökbel Köyü İç Yolu )

Halıtlı ( halıtlı halıtlı sk Halıtlı Caddesi HALITLI halıtlı köy içi yolu )

Kağan

Kaleköy ( Kaleköy Caddesi kaleöy KALEKÖY kale kaleköy )

Kalemli ( KALEMLİ )

Karayenice ( karayenice KARAYENİCE Karayenice Köy Yolu )

Sarıalan ( sarıalan sarıbeyler sarıbeyler iç yolu Sarıalan Köyü İç Yolu )

Tekeliler ( çınarlı kuyu sk )

Çamköy ( çamköy yeni sokak yeni-2 çamköy bağ yolu Çamköy Köyü İç Yolu )

Çınarlıkuyu ( çınarlıkuyu çınarlı kuyu çınarlı kuyu iç yolu Çınarlıkuyu Köyü İç Yolu )

Kırançiftliği ( kırançiftliği sk. Kırançiftliği Caddesi Kırançiftlik Köyü İç Yolu KIRANÇİFTLİK )

Muradiye ( MUHASEBE karahayıt kümeevler CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜME EVLERİ 1 gökdu kümeevler göksu kümeevler Çullu Cd. )

Atatürk

Mareşal Fevzi Çakmak ( karacaahmet.. karacaahmet karacaahmet küme evleri efe kümeevler karaca ahmet küm.ev. karacaahmet karaca ahmet küme evleri Doğan Küme evleri EFE şehit küme evleri )

Bağyolu ( karayağıt karayagıt mevki bagyolu bağyolu bağyolu köyü iç yolu bağ yolu iç yolu BAĞYOLU çullu )

Beydere ( Beydere Köyü İç Yolu )

Evrenos ( evrenos evrenos_ evrenos__ )

Gürle

Karaali

Şamar ( BEYDERE ŞAMAR ŞAMAR şamar )

Sarınasuhlar ( Sarınasuhlar Köyü İç Yolu )

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 13:00

Durhasan ( Ece Sultan Durhasan Köyü İç Yolu Atatürk )

Çanşa

Yeşilyurt ( Yeşilyurt YEŞİLYURT Yeşilyurt Köyü İç Yolu Patika )

Ulgar ( Ulgar Köyü İç Yolu ULGAR KÖSELER Ulgar MERKEZ Ulgar Köyü İç Yol Ulgar Köyü Yolu Demirci Gördes Yolu )

Tüpüler ( KEPEZ Tüpüler )

Şeyhyayla ( DARGIL ŞEYHYAYLA Şeyhyayla DOĞANYURT Şeyhyayla İç Köyü Şeyhyayla Köyü İç Yolu Şeyhyayla Köyü İç Yol Şeyhyayla Köyü Yolu Şeyhyala Köyü İç Yol Şehyyayla Köyü İç Yol Şehyayla Köyü İç Yol )

Salur ( Salur OĞULDURUK SALUR SALUR GÜRPINAR SALUR Salur İç Yol Salur Köyü İç Yol )

Pınarbaşı ( Pınarbaşı Pınarbaşı Köyü İç Yolu Pınarbaşı Köyü Yolu )

Oğulduruk ( tarla yolu Oğulduruk OĞULDURUK EFENDİLİ HAS KÖY OĞULDURUK HASKÖY merkez Oğulduruk Köyü İç Yolu Oğulduruk Köyü İç Yol Oğulduruk Köyü Yolu )

Uzunçam ( Uzunçam )

Hüseyni Baba ( köy içi Hüseyni Baba BÖLÜK PAŞA Patıka ALAN kalabak KÖREKE KALABAK DİVAN CABARLAR HÜSEYNİ BABA LALELİK NAKIPAĞA BAYAT ALANI Gördes Köprübaşı Yolu )

Beşeylül ( Beşeylül ÇALTILI KÜME EVLER BAYRAKTAR )

Kuyucakkarapınar ( Kuyucakkarapınar KUYUCAKKARAPINAR Kuyucakkarapınar Köyü Yolu Akpınar Köyü İç Yolu )

Kuşluk ( Kuşluk OVACIK KUŞLUK Kuşluk Köyü İç Yolu )

Kürekçi ( Kürekçi OSMANLAR ATATÜRK KILCANLAR BEKİR EFE Karakeçiili Köyü İç Yol )

Köseler ( Köseler KÖSELER KÖSELER DAMDOR arazi yolu Köseler Köyü İç Yolu Köseler Köyü Yolu )

Kobaklar ( KOBAKLAR Kobaklar Kobaklar Köyü İç Yol Kobaklar Köyü Yolu )

Kızıldam ( ÇAM KÖY Kızıldam AKPINAR KIZILDAM Kızıldam Köyü Yolu Kızıldam Köyü İç Yolu GÜLPINAR KIZILDAM Kızıldam Köyü İç Yol Akpınar Köyü İç Yol )

Kıymık ( Kıymık KIYMIK )

Kıran ( KIRAN KABAKOZ Kıran MAKBULE PINARI SOFTALAR ÖRENCİK KIRAN ALANYAKA )

Kılcanlar ( Kılcanlar ÇOBAN HASAN DEDELER )

Kaşıkçı ( BAHADIRLAR Kaşıkçı KAŞIKÇI AKPINAR çomaklı yolu Patka Köyü İç Yolu Kaşıkçı Köyü İç Yolu KAŞIKÇI Kaşıkcı Köyü İç Yol )

Karakeçili ( atalan yolu Karakeçili )

Güneşli ( HUZUR ANAFARTALAR MEHMET AKİF ERSOY ÖZDEMİRLER İNCİ SERÇE DEĞİRMEN KARACA YONCA KARANFİL ÇIKMAZ YUNUS EMRE IHLAMUR KELEBEK SARMAŞIK YALI CEMRE ARI BURUN iç yolu KUMRU TÜTÜN GÜL Güneşli KÜMES GÜNEŞLİ DOĞANPINAR DOĞANPINAR GAZİ SELAMİ PAZAR ŞİRİN ŞHT.SELAMİ SEZER İSTİKLAL ÇİTLENBİK ÇİMEN ÇİLEK ÇAĞLAYAN YAVUZ SULTANSELİM YARENLER VATAN ULUS SÜMBÜL PLEVNE PEKMEZ PEHLİVANOĞLU PARK PAPATYA MİMAR SİNAN MEZARLIKBAŞI MESİR MESCİT LEYLAK MENDERES MARTI KIRLANGIÇ KOCA CAMİ KİLİM KEKİK KAYALI KARAOSMANOĞLU KANARYA HOCA AHMET YASEVİ HAVUZ HALİL YANLIZ HACI MUSTAFA PAŞA GÜRERLER Güneşli Köyü İçyolu FATİH DESTE DAMLA CUMHURİYET BÜLBÜL AYGÜLLER AY ATATÜRK ATA ARI ARDIÇ ARDA ANADOLU AKPINAR AKASYALAR OTUZ AĞUSTOS ONDOKUZ MAYIS )

Gülpınar ( Gülpınar ALANYURT GÜLPINAR Gülpınar Köyü İç Yolu Gülpınar Köyü Yolu )

Efendili ( ESENYURT SK Efendili Köyü Yolu Efendili ESENYURT köy iç yolu Efendili Köyü İç Yol )

Doğanpınar ( Doğanpınar Köyü İç Yolu Doğanpınar Köyü Yolu Doganpınar Köyü İçi Yolu )

Deliçoban ( üzümlü yolu Deliçoban BENLİELİ DELİÇOBAN Deliçoban Köyü İç Yolu Deliçoban Köyü Yolu Deli Çoban Köyü İç Yol )

Dargıl ( Dargıl Dargıl Köyü Yolu )

Çatalarmut ( isimsiz Çatalarmut Çatalarmut Köyü Yolu )

Benlieli ( Benlieli Benlieli Köyü İç Yolu ŞEYHYAYLA BENLİELİ BENLİELİ ARMUT BENLİELİ Benlieli Köyü Yolu )

Beğenler ( yol Beğenler Köyü İç Yolu Beğenler BEĞENLER ARAZİ BARDAKÇI BEĞENENLER Beğenler İç Yol )

Beğel ( Beğel )

Bayat ( Bayat )

Akpınar ( DAMALTI kızıldam bademli mevki yok Akpınar AKPINAR KAŞIKÇI KUŞLUK AKPINAR OĞULDURUK 5 EYLÜL AKPINAR DAMALTI KIZILDAM BADEMLİ Ptika Akpınar Köyü Yolu )

Dikilitaş

Evciler ( Evciler LEYLEK TURUNÇ IRMAK YILDIRIM BEYAZIT GAZİ BARBAROS YİRMİÜÇ NİSAN YAŞAR DOĞU BESTE ÇAĞLAR TAŞLI AY YILDIZ BAYIR Çağlar DAĞ ORHAN GAZİ SALKIM Çağlar Cad. Zafer Dogu Caddesi Orhan Gazi C.D Ertuğrul Gazi Sok. )

Beyazıt

Doktor Mehmet Akarsu ( isimsiz 62 )

Mithatpaşa ( iç yol iç koyu isimsiz121 SERKE DERESİ BAĞ EVLERİ Salihli Simav Yolu )

Akıncılar ( Salihli-Simav Yolu )

Hacıhamza ( çevre yolu devamı parsamöaz iç yol Yarbasan Selendi Mevki )

Şehreküstü

Bahçeler ( Oyukiçi )

Yiğenler ( Yeğenler Köyü İç Yolu Yeğenler Köyü Yolu )

Yavaşlar ( Yavaşlar Köyü İç Yolu Yavaşlar Köyü Yolu )

Yarbasan ( yarbasan iç yolu yarbasan Yarbasan Yolu Yarbasan Köyü İç Yolu )

Teperik ( Teperik İç Köyü Teperik Köyü İç Yolu Teperik Köyü Yolu )

Minnetler ( Minnetler Köyü İç Yolu Minnetler Köyü Yolu Minetlerköyü İç Yol Minetler İç Yolu Minetler İç Yol Minetler İç Köyü Minetler İc Köyü Minetler İc Köy Minetler Köyü İç Yoş Minetler Köyü İç Yol Minetler Köyü Yolu Miinetler İc Köyü )

Kuzeyir ( Kuzayır Köyü İç Yolu Kuzayır Köyü Yolu )

Küpeler ( Kargınışıklar Köyü Yolu İç Yol Küpeler Köyü İç Yolu Küpeler Köyü Yolu )

Küçükkıran ( Küçükkıran İç Köyü Küçükkıran Köyü İç Yolu Küçükkıran Köyü Yolu Kücükkıran İç Köy )

Kışlak ( Kışlak Köyü İç Yolu Kışlak Köyü Yolu )

Kayaköy ( Kayaköy Köyü İç Yolu Kayaköy Köyü Yolu )

Kargınışıklar ( Kargınışıklar Köyü İç Yolu Kargnışlar İç Yolu Kardanışıklar İc Köyü )

İrişler ( İrişler Köyü İç Yolu İrişler Köyü Yolu )

İmceler ( İmceler Köyü İç Yolu İmceler Köyü Yolu )

Gürçeşme ( Gürçeşme Köyü İç Yolu Gürçeşme Köyü Yolu )

Gömeçler ( Gömeçler Köyü )

Elek ( Elek Köyü İç Yolu Elek Köyü Yolu )

Danişmentler ( yol devamı Danişmentler Köyü İç Yolu Danişmentler Köyü Yolu )

Çamköy ( ÇAMKÖY Çamköy Köyü İç Yolu Çamköy Köyü Yolu Patoka )

Büyükkıran ( Parika Büyükkıran Köyü İç Yolu )

Boyacık ( BOYACIK boyacık köyü iç yolu Boyacık Köyü İç Yolu Boyacık Köyü Yolu )

Azizbey ( azizbey köyü iç yolu Azizbey Köyü İç Yolu Azizbey Köyü Yolu )

Yiğitler ( akyar yolu akyar yolu YİĞİTLER Küçükoba Köyü İç Yolu )

Yeşiloba ( alaybey mah. Yeşiloba Köyü İç Yolu Yeşiloba Köyü Yolu )

Yeşildere ( Yeşildere Mh. İç Yolu Yeşildere Köyü İç Yolu Yeşildere Köyü Yolu )

Yenice

Üşümüş ( Üşümüş Köyü İç Yolu Üşümüş Köyü Yolu )

Ulacık ( Ulacık Köyü İç Yolu Ulacık Köyü Yolu )

Tekeler ( a Tekeler Köyü İç Yolu Tekeler Köyü Yolu )

Taşokçular ( isimsiz 45 Taşokçular Köyü İç Yolu Taşokçular Köyü Yolu )

Söğütçük ( Söğütçük Köyü İç Yolu Söğütçük Köyü Yolu Arazi İç Yolu )

Sevişler ( sevişler köy içi yolu Sevinçler Köyü İç Yolu Sevinçler Köyü Yolu )

Serçeler ( Serçeler Köyü İç Yolu Sercenler Köyü İç Yolu )

Sayık ( Sayık Köyü İç Yolu Sayık Köyü Yolu )

Sağnıç ( Sağnıç Köyü İç Yolu Sağnıç Köyü Yolu )

Rahmanlar ( Rahmanlar Köyü Yolu Rahmanlar Köyü İç Yolu )

Örücüler ( İmrenler köy içi yolu İmrenler Köyü İç Yolu Örücüler Köyü Yolu )

Ören ( Ören Köyü İç Yolu Ören Köyü Yolu Ören Köyü )

Öksüzlü ( Öksüzlü Köyü İç Yolu Öksüzlü Köyü Yolu )

Mezitler ( MEZİTLER Mezitler Köyü İç Yolu )

Marmaracık ( Çağıllar Köyü İç Yolu Marmaracık Köyü İç Yolu Marmaracık Köyü Yolu Mamarcık Köyü İç Yolu )

Mahmutlar ( DOĞAN Çağlayan Yeni Yayla Sındırgı Sandırgı Cad. Mahmutlar Yolu Mahmutlar Köyü İç Yolu Güney )

Kuzuköy ( kadıboğan kuzukoy yolu KADIBOĞAN Kuzuköy Yolu Kuzuköy Köyü İç Yolu )

Kulalar ( Kulalar KULALAR KILAVUZLAR Kulalar İç Yol Kulalar Köyü İç Yolu Kulalar Köyü İç Yol Kulalar Köyü Yolu Kukla Köyü İç Yol )

Küçükoba ( Küçükoba Köyü Yolu )

Köylüce ( köylüce iç yolu Köylüce Köyü İç Yolu Köylüce Köyü Yolu )

Kovancı ( KARAPINAR Kovancı Köyü İç Yolu Kovancı Köyü Yolu )

Kılavuzlar ( kılavuzlar iç yolu kahve Kılavuzlar İç Köyü Kılavuzlar Köyü İç Yolu Kılavuzlar Köyü İç Yol Kılavuzlar Köyü Yolu )

Kerpiçlik ( Kerpiçlik Köyü İç Yolu Kerpiçlik Köyü Yolu )

Kazancı ( armutalan Kazancı Köyü Yolu )

Kayranokçular ( Kayranokçular Köyü İç Yolu )

Karaisalar ( Karaisalar Köyü İç Yolu Karaisalar Köyü Yolu )

İsmailler ( İsmailler Köyü İç Yolu İsmailler Köyü Yolu )

İmrenler ( İmrenler Köyü Yolu )

Iklıkçı ( Iklıkçı Köyü İç Yolu Iklıkçı Köyü Yolu )

Hoşçalar ( HOŞÇALAR Hoşçalar Köyü Yolu )

Hırkalı ( Hırkalı Köyü İç Yolu Hırkalı Köyü Yolu )

Güveli ( Güveli Köyü Yolu )

Eskihisar ( Eskihisar Köyü İç Yolu )

Esenyurt ( isimsiz Esenyurt Köyü İç Yolu Esenyurt Köyü Yolu )

Demirci ( Demirci Köyü İç Yolu Demirci Köyü Yolu )

Çataloluk ( Çataloluk Çataloluk İç Köy Çataloluk Köü İç Yol Çataloluk Köyü İç Yoş Çataloluk Köyü İç Yool Çataloluk Köyü İç Yolu Çataloluk Köyü İç Yol Çataloluk Köyü Yolu Çataloluk Köyü iç Yol )

Çardaklı ( Çardaklı Köyü İç Yolu Çardaklı Köyü Yolu )

Çandır ( çandır köyü iç yolu Çandır Köyü İç Yolu Çandır Köyü Yolu Çandır Köyü )

Çanakçı ( Çanakçı Köyü İç Yolu Çanakçı Köyü Yolu )

Çağıllar ( Çağıllar Köyü Yolu )

Bozköy

Bayramşah ( Bayramşah Köyü İç Yolu Bayramşah Köyü İç Yol Bayramşah Köyü Yolu )

Bardakçı ( Bardakçı Köyü İç Yolu Bardakçı Köyü Yolu )

Ayvaalan ( Ayvaalanı Köyü İç Yolu )

Armutlu

Alaağaç ( ALAAĞAÇ Alaağaç Köyü İç Yolu Alaağaç Köyü Yolu )

Akdere ( Akdere Köyü İç Yolu Akdere Köyü Yolu )

Ahmetler ( Ahmetler Köyü Yolu )

Ahatlar ( Ahatlar Köyü İç Yolu Ahatlar Köyü Yolu )

İcikler ( GÜMELE Şafak Sokak Şafak İstiklal Caddesi Tn10 İstiklal Caddesi İcikler Köyü İç Yolu İcikler Köyü İç Yol Özmek Çıkmaz Sokak Çeşme Sokak Çağlayan Sk. Yiğit Sokak Yiğit Ulubatlı Sokak Sümbül SİDAS SEZAK Seyrantepe Sokak Seyrantepe Sevgi Sokak Serçe Serce Sokak Sağlık Caddesi Saglık Caddesi Oğuz Sk. Narlıdere Sk Mithatpaşa Caddesi Mitat Paşa Caddesi Mimar Sinan Menderes Lale Sokak Işık Hüsrev Hacı Seyyah Sokak Gültepe Gül Sokak Tn:23 Gazi Sokak Filiz Sk. Emel Cumhuriyet Cad. Camii Sokak Tn.17 Cami Bülbül Sokak Borlu Yolu Barbaros )

Hüdük ( KIZILCA SOKAK Kızılca Köyü İç Yol Hüdük Köyü İç Yolu Hüdük )

Gümele ( Gümele Köyü İç Yolu Gümele Köyü Yolu )

Bozçatlı ( BOZÇATLI Payika Bozçatlı İç Köyü Bozcaatlı Köyü İç Yolu Bozcaatlı Köyü Yolu Boz Çatlı Köyü İç Yol )

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 09:59

Hüseyni Baba ( Hüseyni Baba DİVAN CABARLAR KALABAK HÜSEYNİ BABA LALELİK NAKIPAĞA BAYAT ALANI Patika Gördes Köprübaşı Yolu köy içi BÖLÜK PAŞA kalabak KÖREKE )

Beşeylül ( Beşeylül ÇALTILI KÜME EVLER BAYRAKTAR Patıka Demirci Gördes Yolu )

Kuyucakkarapınar ( Kuyucakkarapınar KUYUCAKKARAPINAR Kuyucakkarapınar Köyü Yolu Akpınar Köyü İç Yolu )

Kuşluk ( Kuşluk OVACIK KUŞLUK Kuşluk Köyü İç Yolu )

Kürekçi ( Kürekçi OSMANLAR ATATÜRK KILCANLAR BEKİR EFE Karakeçiili Köyü İç Yol )

Köseler ( Köseler KÖSELER KÖSELER DAMDOR Köseler Köyü İç Yolu Köseler Köyü Yolu )

Deliçoban ( Deliçoban Deliçoban Köyü İç Yolu Deliçoban Köyü Yolu Deli Çoban Köyü İç Yol BENLİELİ DELİÇOBAN üzümlü yolu )

Dargıl ( DARGIL Dargıl Dargıl Köyü Yolu )

Çatalarmut ( isimsiz Çatalarmut Çatalarmut Köyü Yolu )

Benlieli ( Benlieli Benlieli Köyü İç Yolu ŞEYHYAYLA BENLİELİ BENLİELİ ARMUT BENLİELİ Benlieli Köyü Yolu )

Beğenler ( yol Beğenler Köyü İç Yolu Beğenler BEĞENLER ARAZİ BARDAKÇI BEĞENENLER MERKEZ Beğenler İç Yol )

Beğel ( Beğel )

Bayat ( ALAN Bayat )

Akpınar ( DAMALTI kızıldam bademli mevki yok Akpınar AKPINAR AKPINAR KAŞIKÇI KUŞLUK AKPINAR OĞULDURUK 5 EYLÜL AKPINAR DAMALTI Kıran KIZILDAM BADEMLİ arazi yolu Akpınar Köyü Yolu Akpınar Köyü İç Yol Ptika )

Evciler ( BARBAROS Ertuğrul Gazi Sok. Orhan Gazi C.D Zafer Dogu Caddesi Evciler GAZİ YILDIRIM BEYAZIT IRMAK TURUNÇ LEYLEK Çağlar Cad. SALKIM ORHAN GAZİ DAĞ Çağlar BAYIR AY YILDIZ TAŞLI ÇAĞLAR BESTE YAŞAR DOĞU YİRMİÜÇ NİSAN )

Gömeçler ( Gömeçler Köyü )

Üşümüş ( Üşümüş Köyü İç Yolu Üşümüş Köyü Yolu )

Taşokçular ( Taşokçular Köyü İç Yolu Taşokçular Köyü Yolu isimsiz 45 )

Sayık

Mezitler ( MEZİTLER Mezitler Köyü İç Yolu )

Marmaracık ( Çağıllar Köyü İç Yolu Marmaracık Köyü İç Yolu Mamarcık Köyü İç Yolu Marmaracık Köyü Yolu )

Köylüce ( köylüce iç yolu Köylüce Köyü İç Yolu Köylüce Köyü Yolu )

Ulacık

Çanşa

Yeşilyurt ( Yeşilyurt YEŞİLYURT Yeşilyurt Köyü İç Yolu )

Ulgar ( Ulgar Köyü İç Yolu ULGAR KÖSELER Ulgar Ulgar Köyü İç Yol Ulgar Köyü Yolu )

Tüpüler ( KEPEZ Tüpüler )

Şeyhyayla ( ŞEYHYAYLA Şeyhyayla DOĞANYURT Şeyhyayla İç Köyü Şeyhyayla Köyü İç Yolu Şeyhyayla Köyü İç Yol Şeyhyayla Köyü Yolu Şeyhyala Köyü İç Yol Şehyyayla Köyü İç Yol Şehyayla Köyü İç Yol )

Salur ( Salur OĞULDURUK SALUR SALUR GÜRPINAR SALUR Salur İç Yol Salur Köyü İç Yol )

Pınarbaşı ( Pınarbaşı Pınarbaşı Köyü İç Yolu Pınarbaşı Köyü Yolu )

Oğulduruk ( tarla yolu Oğulduruk OĞULDURUK EFENDİLİ HAS KÖY OĞULDURUK HASKÖY merkez Oğulduruk Köyü İç Yolu Oğulduruk Köyü İç Yol Oğulduruk Köyü Yolu )

Dikilitaş

Uzunçam ( Uzunçam )

İcikler ( Işık Hüsrev Hacı Seyyah Sokak Gültepe Gül Sokak Tn:23 Gazi Sokak Filiz Sk. Emel Cumhuriyet Cad. Camii Sokak Tn.17 Cami Bülbül Sokak Borlu Yolu Barbaros GÜMELE Şafak Sokak Şafak İstiklal Caddesi Tn10 İstiklal Caddesi İcikler Köyü İç Yolu İcikler Köyü İç Yol Özmek Çıkmaz Sokak Çeşme Sokak Çağlayan Sk. Çağlayan Yiğit Sokak Yiğit Ulubatlı Sokak Sümbül SİDAS SEZAK Seyrantepe Sokak Seyrantepe Sevgi Sokak Serçe Serce Sokak Sağlık Caddesi Saglık Caddesi Oğuz Sk. Narlıdere Sk Mithatpaşa Caddesi Mitat Paşa Caddesi Mimar Sinan Menderes Lale Sokak )

Hüdük ( KIZILCA SOKAK Kızılca Köyü İç Yol Hüdük Köyü İç Yolu Hüdük )

Gümele ( Gümele Köyü İç Yolu Gümele Köyü Yolu )

Bozçatlı ( BOZÇATLI Payika Bozçatlı İç Köyü Bozcaatlı Köyü İç Yolu Bozcaatlı Köyü Yolu Boz Çatlı Köyü İç Yol )

Kulalar

Kıran ( KIRAN KIRAN KABAKOZ ALANYAKA MAKBULE PINARI SOFTALAR ÖRENCİK )

Kılcanlar ( Kılcanlar ÇOBAN HASAN DEDELER )

Kaşıkçı ( BAHADIRLAR Kaşıkçı KAŞIKÇI AKPINAR çomaklı yolu Patka Köyü İç Yolu Kaşıkçı Köyü İç Yolu KAŞIKÇI Kaşıkcı Köyü İç Yol )

Kobaklar ( KOBAKLAR Kobaklar Kobaklar Köyü İç Yol Kobaklar Köyü Yolu )

Karakeçili ( atalan yolu Karakeçili )

Kızıldam ( ÇAM KÖY Kızıldam AKPINAR KIZILDAM Kızıldam Köyü Yolu Kızıldam Köyü İç Yolu GÜLPINAR KIZILDAM Kızıldam Köyü İç Yol )

Kıymık ( Kıymık KIYMIK )

Güneşli ( HUZUR ANAFARTALAR MEHMET AKİF ERSOY ÖZDEMİRLER İNCİ SERÇE DEĞİRMEN KARACA YONCA KARANFİL ÇIKMAZ YUNUS EMRE IHLAMUR KELEBEK SARMAŞIK YALI CEMRE ARI BURUN iç yolu KUMRU TÜTÜN GÜL Güneşli KÜMES GÜNEŞLİ DOĞANPINAR DOĞANPINAR GAZİ SELAMİ PAZAR ŞİRİN ŞHT.SELAMİ SEZER İSTİKLAL ÇİTLENBİK ÇİMEN ÇİLEK ÇAĞLAYAN YAVUZ SULTANSELİM YARENLER VATAN ULUS SÜMBÜL PLEVNE PEKMEZ PEHLİVANOĞLU PARK PAPATYA MİMAR SİNAN MEZARLIKBAŞI MESİR MESCİT LEYLAK MENDERES MARTI KIRLANGIÇ KOCA CAMİ KİLİM KEKİK KAYALI KARAOSMANOĞLU KANARYA HOCA AHMET YASEVİ HAVUZ HALİL YANLIZ HACI MUSTAFA PAŞA GÜRERLER Güneşli Köyü İçyolu FATİH DESTE DAMLA CUMHURİYET BÜLBÜL AYGÜLLER AY ATATÜRK ATA ARI ARDIÇ ARDA ANADOLU AKASYALAR OTUZ AĞUSTOS ONDOKUZ MAYIS )

Gülpınar ( Gülpınar ALANYURT GÜLPINAR Gülpınar Köyü İç Yolu Gülpınar Köyü Yolu )

Efendili ( ESENYURT SK Efendili Köyü Yolu Efendili ESENYURT köy iç yolu Efendili Köyü İç Yol )

Doğanpınar ( Doğanpınar Köyü İç Yolu Doğanpınar Köyü Yolu Doganpınar Köyü İçi Yolu )

Karaisalar ( Karaisalar Köyü İç Yolu Karaisalar Köyü Yolu )

İsmailler ( İsmailler Köyü İç Yolu İsmailler Köyü Yolu )

Hırkalı ( Hırkalı Köyü İç Yolu Hırkalı Köyü Yolu )

Güveli ( Salihli Simav Yolu Güveli Köyü Yolu )

Durhasan ( iç yol Ece Sultan Durhasan Köyü İç Yolu Atatürk )

Demirci ( Demirci Köyü İç Yolu Demirci Köyü Yolu )

Çataloluk ( Çataloluk Çataloluk İç Köy Çataloluk Köü İç Yol Çataloluk Köyü İç Yoş Çataloluk Köyü İç Yool Çataloluk Köyü İç Yolu Çataloluk Köyü İç Yol Çataloluk Köyü Yolu Çataloluk Köyü iç Yol )

Çağıllar ( Çağıllar Köyü Yolu )

Bozköy

Bayramşah

Bardakçı

Ayvaalan ( Ayvaalanı Köyü İç Yolu )

Armutlu

Alaağaç ( ALAAĞAÇ Alaağaç Köyü İç Yolu Alaağaç Köyü Yolu )

Ahmetler ( Ahmetler Köyü Yolu )

Ahatlar ( Ahatlar Köyü İç Yolu Ahatlar Köyü Yolu )

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14:00 - 15:00

Kızıldam ( Kızıldam Kızıldam Köyü Yolu Kızıldam Köyü İç Yol Kızıldam Köyü İç Yolu GÜLPINAR KIZILDAM AKPINAR KIZILDAM ÇAM KÖY )

Bozçatlı ( Boz Çatlı Köyü İç Yol Bozcaatlı Köyü Yolu Bozcaatlı Köyü İç Yolu Bozçatlı İç Köyü Patika Payika BOZÇATLI )

Gümele ( Gümele Köyü Yolu Gümele Köyü İç Yolu )

Hüdük ( Hüdük Hüdük Köyü İç Yolu Kızılca Köyü İç Yol KIZILCA SOKAK )

İcikler ( Barbaros Borlu Yolu Bülbül Sokak Cami Camii Sokak Tn.17 Cumhuriyet Cad. Emel Filiz Sk. Gazi Sokak Gül Sokak Tn:23 Gültepe Hacı Seyyah Sokak Hüsrev Işık Lale Sokak Menderes Mimar Sinan Mitat Paşa Caddesi Mithatpaşa Caddesi Narlıdere Sk Oğuz Sk. Saglık Caddesi Sağlık Caddesi Serce Sokak Serçe Sevgi Sokak Seyrantepe Seyrantepe Sokak SEZAK SİDAS Sümbül Ulubatlı Sokak Yiğit Yiğit Sokak Çağlayan Çağlayan Sk. Çeşme Sokak Özmek Çıkmaz Sokak İcikler Köyü İç Yol İcikler Köyü İç Yolu İstiklal Caddesi İstiklal Caddesi Tn10 Şafak Şafak Sokak GÜMELE )

Ahatlar ( Ahatlar Köyü Yolu Ahatlar Köyü İç Yolu )

Ahmetler ( Ahmetler Köyü Yolu )

Alaağaç ( Alaağaç Köyü Yolu Alaağaç Köyü İç Yolu ALAAĞAÇ )

Armutlu

Ayvaalan ( Ayvaalanı Köyü İç Yolu )

Bardakçı ( köy iç yolu )

Bayramşah

Bozköy

Çağıllar ( Çağıllar Köyü Yolu Çağıllar Köyü İç Yolu )

Çataloluk ( Çataloluk Köyü iç Yol Çataloluk Köyü Yolu Çataloluk Köyü İç Yol Çataloluk Köyü İç Yolu Çataloluk Köyü İç Yool Çataloluk Köyü İç Yoş Çataloluk Köü İç Yol Çataloluk İç Köy Çataloluk iç yol )

Demirci ( Demirci Köyü Yolu Demirci Köyü İç Yolu )

Durhasan ( Atatürk Durhasan Köyü İç Yolu Ece Sultan )

Güveli ( Güveli Köyü Yolu MERKEZ Salihli Simav Yolu )

Hırkalı ( Hırkalı Köyü Yolu Hırkalı Köyü İç Yolu )

İsmailler ( İsmailler Köyü Yolu İsmailler Köyü İç Yolu )

Karaisalar ( Karaisalar Köyü Yolu Karaisalar Köyü İç Yolu )

Köylüce ( Köylüce Köyü Yolu Köylüce Köyü İç Yolu köylüce iç yolu )

Kulalar

Marmaracık ( Mamarcık Köyü İç Yolu Marmaracık Köyü Yolu Marmaracık Köyü İç Yolu )

Taşokçular ( Taşokçular Köyü Yolu Taşokçular Köyü İç Yolu isimsiz 45 )

Mezitler ( Mezitler Köyü İç Yolu MEZİTLER )

Sayık

Ulacık

Üşümüş ( Üşümüş Köyü Yolu Üşümüş Köyü İç Yolu )

Gömeçler ( Gömeçler Köyü )

Evciler ( BARBAROS Ertuğrul Gazi Sok. Orhan Gazi C.D Zafer Dogu Caddesi Çağlar Cad. Evciler SALKIM ORHAN GAZİ DAĞ Çağlar BAYIR AY YILDIZ TAŞLI ÇAĞLAR BESTE YAŞAR DOĞU YİRMİÜÇ NİSAN GAZİ YILDIRIM BEYAZIT IRMAK TURUNÇ LEYLEK )

Dikilitaş

Akpınar ( Akpınar Köyü Yolu Akpınar Köyü İç Yol Demirci Gördes Yolu Patıka Ptika AKPINAR arazi yolu Akpınar KIZILDAM BADEMLİ Kıran AKPINAR DAMALTI OĞULDURUK 5 EYLÜL KUŞLUK AKPINAR Akpınar Köyü İç Yolu AKPINAR KAŞIKÇI yok kızıldam bademli mevki DAMALTI )

Bayat ( Bayat ALAN )

Beğel ( Beğel )

Beğenler ( Beğenler Köyü İç Yolu Beğenler İç Yol Beğenler BARDAKÇI BEĞENENLER BEĞENLER ARAZİ yol )

Benlieli ( Benlieli Köyü Yolu Benlieli Köyü İç Yolu Benlieli BENLİELİ ARMUT BENLİELİ ŞEYHYAYLA BENLİELİ )

Çatalarmut ( Çatalarmut Çatalarmut Köyü Yolu isimsiz )

Dargıl ( Dargıl Köyü Yolu Dargıl DARGIL )

Deliçoban ( Deli Çoban Köyü İç Yol Deliçoban Köyü Yolu Deliçoban Köyü İç Yolu Deliçoban BENLİELİ DELİÇOBAN üzümlü yolu )

Kobaklar ( Kobaklar Köyü Yolu Kobaklar Köyü İç Yol KOBAKLAR Kobaklar )

Doğanpınar ( Doganpınar Köyü İçi Yolu Doğanpınar Köyü Yolu Doğanpınar Köyü İç Yolu DOĞANPINAR )

Efendili ( Efendili Köyü Yolu Efendili Köyü İç Yol Efendili ESENYURT EFENDİLİ ESENYURT SK )

Gülpınar ( Gülpınar Köyü Yolu Gülpınar Köyü İç Yolu Gülpınar GÜLPINAR ALANYURT )

Güneşli ( ONDOKUZ MAYIS OTUZ AĞUSTOS AKASYALAR ANADOLU ARDA ARDIÇ ARI ATA ATATÜRK AY AYGÜLLER BÜLBÜL CUMHURİYET DAMLA DESTE FATİH GAZİ SELAMİ PAZAR Güneşli Köyü İçyolu GÜRERLER HACI MUSTAFA PAŞA HALİL YANLIZ HAVUZ HOCA AHMET YASEVİ KANARYA KARAOSMANOĞLU KAYALI KEKİK KİLİM KOCA CAMİ KIRLANGIÇ MARTI MENDERES LEYLAK MESCİT MESİR MEZARLIKBAŞI MİMAR SİNAN PAPATYA PARK PEHLİVANOĞLU PEKMEZ PLEVNE SÜMBÜL ULUS VATAN YARENLER YAVUZ SULTANSELİM ÇAĞLAYAN ÇİLEK ÇİMEN ÇİTLENBİK İSTİKLAL ŞHT.SELAMİ SEZER ŞİRİN Güneşli GÜNEŞLİ DOĞANPINAR KÜMES GÜL TÜTÜN KUMRU iç yolu ARI BURUN CEMRE YALI SARMAŞIK KELEBEK IHLAMUR YUNUS EMRE ÇIKMAZ KARANFİL YONCA KARACA DEĞİRMEN SERÇE İNCİ ÖZDEMİRLER MEHMET AKİF ERSOY ANAFARTALAR HUZUR )

Karakeçili ( Karakeçili atalan yolu )

Kaşıkçı ( Kaşıkcı Köyü İç Yol KAŞIKÇI Kaşıkçı Köyü İç Yolu Kuyucakkarapınar Köyü Yolu Köyü İç Yolu Patka çomaklı yolu Kaşıkçı KAŞIKÇI AKPINAR Kuyucakkarapınar BAHADIRLAR )

Kılcanlar ( DEDELER Kılcanlar ATATÜRK KILCANLAR Kürekçi ÇOBAN HASAN )

Kıran ( ALANYAKA KIRAN KIRAN KABAKOZ SOFTALAR ÖRENCİK MAKBULE PINARI )

Kıymık ( Kıymık KIYMIK )

Köseler ( Köseler Köyü Yolu Köseler Köyü İç Yolu Köseler KÖSELER DAMDOR KÖSELER )

Kürekçi ( Gördes Köprübaşı Yolu Karakeçiili Köyü İç Yol BEKİR EFE OSMANLAR )

Kuşluk ( Kuşluk Kuşluk Köyü İç Yolu OVACIK KUŞLUK )

Kuyucakkarapınar ( KUYUCAKKARAPINAR )

Beşeylül ( Beşeylül ÇALTILI KÜME EVLER BAYRAKTAR )

Hüseyni Baba ( NAKIPAĞA BAYAT ALANI Hüseyni Baba HÜSEYNİ BABA LALELİK KALABAK DİVAN CABARLAR KÖREKE kalabak BÖLÜK PAŞA köy içi )

Uzunçam ( Uzunçam )

Oğulduruk ( Oğulduruk Köyü Yolu Oğulduruk Köyü İç Yol Oğulduruk Köyü İç Yolu merkez OĞULDURUK HASKÖY Oğulduruk HAS KÖY OĞULDURUK SALUR OĞULDURUK tarla yolu )

Pınarbaşı ( Pınarbaşı Köyü Yolu Pınarbaşı Köyü İç Yolu Pınarbaşı )

Salur ( Salur Köyü İç Yol Salur İç Yol SALUR Salur SALUR GÜRPINAR )

Şeyhyayla ( Şehyayla Köyü İç Yol Şehyyayla Köyü İç Yol Şeyhyala Köyü İç Yol Şeyhyayla Köyü Yolu Şeyhyayla Köyü İç Yol Şeyhyayla Köyü İç Yolu Şeyhyayla İç Köyü DOĞANYURT Şeyhyayla ŞEYHYAYLA )

Tüpüler ( Tüpüler KEPEZ )

Ulgar ( Ulgar Köyü Yolu Ulgar Köyü İç Yol Ulgar Köyü İç Yolu Ulgar ULGAR KÖSELER )

Yeşilyurt ( Yeşilyurt Yeşilyurt Köyü İç Yolu YEŞİLYURT )

Çanşa

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Mustafa Kemal

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Karaali ( KARAALİ 302 ARAZİ Karaali Karaali Köyü Yolu karaali KARAALİ MURADİYE )

Muradiye ( 21. Sk. )

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 16:00

Osmancalı ( Osmancalı Yolu 307 ARAZİ büyüksümbüller )

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Yıldırım ( Şair Ahmet Kabaklı Sk. ÇAM Yeşil Yol Sk. Turan Sk. Sakarya Sk. Hacı Bayram Veli Sk. Gar Sk. ALANKUYU KERVAN YOLU )

Yeni ( GÖÇMEN GENİŞ ESKİ KERVAN YOLU Eski Manisa Yolu )

Yedi Eylül ( TİMUR Özsoy Sk. Ural Sk. Serhat Sk. Sergen Sk. Sanatçılar Sk. Prof Şükrü Elçin Sk. Park Sk. Oğuz Sk. Nilgün Sk. Kuzucuk Sk. Kuzu Sk. KURULTAY Kurul Sk. IŞIK Hun Sk. Gonca Sk. FATİH Ertan Sk. Ergin Sk. Eren Sk. Emel Sk. Efe Sk. CENGİZ TOPEL Burç Sk. Burcu Sk. Ayyıldız Sk. Aygün Sk. Altın Irmak Sk. Eski Manisa yolu Şehit Sezai Zorlubaş Sk. Setüstü Sk. )

Subaşı

Mustafa Kemal ( Osmanlı sk. AKÇA KÜBRA Bircan Sk. Bilen Sk. Bilen Barut Sk. Arife Sk. Aktaş Sk. Akdemir Ada Sk. ACIBADEM YOLU 2. Çam Sk. İnci Sk. Ürkmez Sk. Özlem Sk. Özcan Sk. ÇÖZÜM Çağlar Sk. Çankaya Sk. Yunus Sk. Yeşilyol Sk. Yener Sk. Yeliz Volkan Sk. Uygar Sk. Tukaş Çk. ŞİRVAN SİMGE semerkant Niğbolu Sk. Mevsim Sk. Marmara Sk. Kültür Sk. Korutürk Sk. Karataş Sk. Ilgaz Sk. Güzin Gürbüz Sk. Gülşen Sk. Eker Sk. Duygu Sk. Diyar Sk. Demircan Sk. Cnadan Sk. Candan Sk. ürkmez Şahinler sk. Dilara sk. ada sk. bilen sk. Adalı sk. akdemir sk Akdemir sk. Hazar sk. )

İstasyonaltı ( Kooperatif Sk. )

Cumhuriyet ( Türkmen Sk. Göktürk Sk. Doğaniç Sk. Diziciler Sk. ŞEHİT TOLGA ARTUĞ SK. )

Atatürk ( BECEREN Bağlar Sk. Baraj Sk. Avar Sk. Asmalı Sk. Arılı Sk. Aran Çk. Aran Sk. Anıl Sk. Alban Sk. AKINCI Şenyurt Sk. Şanlı Sk. Şamil Sk. İrem Sk. Öztunç Sk. Özenç Sk. ÇELEN Yeni Sk. Turgut Reis Sk. Toplar Sk. Sıla Sk. Pilot Sk. Pazar Yeri Olcay Sk. Nil Sk. Nadi Sk. Melek Sk. Levent Sk. Kılıç Gç. Katip Sk. Gün Sk. Ezgi Sk. Eti Sk. Esen Sk. Ermiş Sk. Ercan Sk. Emre Sk. Egem Sk. DÜRÜST Dönmez Sk. Demirci Sk. Demirci Gç. Sk. Demet Sk. Canlı Sk. Can Sk. )

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Atatürk ( Asmalı Sk. Arılı Sk. Alaçam Sk. AKINCI ACIBADEM YOLU 2. Çam Sk. Şenyurt Sk. Şanlı Sk. İmren Sk. Özenç Sk. ÇELEN Çağlar Sk. Zeybek Sk. Yeni Sk. Tuğ Sk. Toplar Sk. Sıla Sk. Setüstü Sk. Pilot Sk. Nisan Sk. Nil Sk. Name Sk. Milli Sk. Melek Sk. Kıvanç Sk. Koçak Sk. Kemalpaşa Sk. Gültekin Sk. Eti Sk. Esen Sk. Dilan Sk. Demirci Sk. Demirci Gç. Sk. Dayıbaşı Sk. Celep Sk. KARANFİL BECEREN Baysal Sk. Bayraktar Sk. Bayraklı Sk. Batmaz Sk. Avar Sk. Aslan Sk. )

Mustafa Kemal ( KÜBRA Bilen Sk. Barut Sk. Akdemir Özgen Sk. Yener Sk. Volkan Sk. Uygun Sk. Uygar Sk. Tukaş Çk. Tek Sk. Söğüt Sk. Olgun Sk. Niğbolu Sk. Nar Sk. Meşale Sk. Kısa Sk. Küpeli Sk. Köşe Sk. Ilgaz Sk. Gürbüz Sk. ÇAĞRI SK. KERVAN YOLU Karanfil )