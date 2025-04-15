Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde düzenlenen 3. Kadın Doğum Günleri Kongresi'nde, Türkiye’deki yüksek sezaryen oranları gündeme geldi. Uzmanlar, normal doğumun hem anne hem de bebek açısından sağladığı avantajlara dikkat çekti.

Normal doğum neden daha sağlıklı?

Kongrenin başkanlığını yapan Doç. Dr. İbrahim Polat, normal doğumun sezaryene kıyasla daha hızlı bir iyileşme süreci sunduğunu belirtti. "Anneler doğum sonrası daha kolay hareket edebiliyor ve bebeklerini hemen emzirebiliyor" diyen Polat, normal doğumun doğal bir süreç olduğunu ve müdahalenin yalnızca gerekli durumlarda yapılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye, sezaryen oranında ilk sıralarda

Kongrede dikkat çeken bir diğer başlık ise Türkiye’nin dünya genelinde en yüksek sezaryen oranlarına sahip ülkelerden biri olmasıydı. Polat, sezaryenle doğan bebeklerin, doğum kanalından geçmedikleri için bağışıklık sistemlerinin daha zayıf olabileceğini ve alerjiye yatkınlıklarının artabileceğini belirtti. Bu nedenle, mümkünse vajinal doğumun tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Gebelikte eğitim, sağlıklı tercihlerin anahtarı

Uzmanlara göre, gebelik sürecinde doğru ve bilimsel bilgiye ulaşmak doğum tercihlerinde belirleyici oluyor. Doç. Dr. Polat, “Kadınlar kulaktan dolma bilgiler yerine, sağlık profesyonellerinden eğitim almalı” diyerek, doğuma hazırlık kurslarının ve online eğitimlerin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Ulusal katılım, bilimsel paylaşım

Kongreye Türkiye’nin dört bir yanından 1100’ün üzerinde sağlık çalışanı ve akademisyen katıldı. Kadın doğum alanındaki güncel yaklaşımlar, vaka analizleri ve yenilikçi uygulamalar, bilimsel oturumlarda tartışıldı. Polat, İstanbul’daki üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinin katkısıyla kongrenin bilimsel seviyesinin oldukça yüksek olduğunu ifade etti.

Ağrısız doğum mümkün: Epidural alternatifi

Etkinlikte ayrıca doğum sırasında ağrının azaltılmasına yönelik uygulamalar da tanıtıldı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, epidural anestezi ile ağrısız doğum imkânı sunarak annelere daha konforlu bir doğum süreci yaşatıyor. Polat, bu yöntemin normal doğumdan çekinen kadınlar için etkili bir alternatif olduğunu dile getirdi.



Uzmanlar, doğum tercihlerinin doğru bilgilendirmeyle şekillenmesi gerektiğini, gereksiz sezaryenlerin önüne geçilmesi için toplumsal farkındalığın artırılmasının şart olduğunu belirtiyor.