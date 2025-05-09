Güncel verilere göre gram altın fiyatı serbest piyasada 4.123 TL'den bozdurulurken, 4.143 TL'den satışa sunuldu. Kapalıçarşı fiyatlarında ise gram altın alış fiyatı 4.144 TL, satış fiyatı ise 4.208 TL olarak kaydedildi.

Altının ayar bazında satış fiyatları da dikkat çekti. 22 ayar bilezik serbest piyasada 3.796 TL'den satılırken, Kapalıçarşı'da 4.001 TL seviyesinden işlem gördü.

Manisa'da çeyrek altın fiyatları ise şu şekilde açıklandı:

Yeni model çeyrek altın (2025): 6.876 TL Dolar ve euro güne yükselişle başladı: 9 Mayıs döviz kurları

Eski model çeyrek altın: 6.866 TL

Yarım ziynet altın: 13.733 TL

Tam ziynet altın: 27.339 TL

Gremse ziynet altın: 68.453 TL

Cumhuriyet altını ve Ata serisi altınlar da yatırımcıların ilgisini çekti. 7.216 gramlık Ata altın 28.074 TL'den satılırken, Ata 5'li altın ise 140.004 TL'den alıcı buldu.

Serbest piyasadaki Cumhuriyet serisi fiyatlar:

Çeyrek Ata Lira: 6.983 TL

Yarım Cumhuriyet: 13.841 TL

Ata Lira (Tam Cumhuriyet): 27.500 TL

Tüm bu fiyatlar bilgilendirme amaçlı olup, gün içerisinde kur ve ons altın fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.