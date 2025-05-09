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Küresel piyasalarda ise ons altın 3.321,6 dolar seviyesinde seyrederken, dolar/TL kuru 38,735; euro/TL kuru ise 43,523 olarak kaydedildi.

Ayar bazında altın fiyatları da şu şekilde:

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Altın fiyatlarının detaylı listesi ise şöyle:

Güne 4.120 TL seviyesinden başlayan gram altın, gün içinde stabil seyretti. Çeyrek altın yeni modelde 7.210 TL'den işlem görürken, eski model çeyrek altın ise 7.200 TL olarak fiyatlandı.

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