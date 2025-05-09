Güne 4.120 TL seviyesinden başlayan gram altın, gün içinde stabil seyretti. Çeyrek altın yeni modelde 7.210 TL'den işlem görürken, eski model çeyrek altın ise 7.200 TL olarak fiyatlandı.
Altın fiyatlarının detaylı listesi ise şöyle:
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Gram altın: 4.120 TL
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Çeyrek altın (yeni): 7.210 TL
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Çeyrek altın (eski): 7.200 TL
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Yarım altın: 14.420 TL
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Ziynet altın: 28.840 TL
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Cumhuriyet altını: 28.940 TL
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Has altın (saf altın): 4.199,41 TL
Ayar bazında altın fiyatları da şu şekilde:
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22 ayar bilezik: 4.120 TL
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18 ayar altın: 3.570 TL
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14 ayar altın: 3.360 TL
Küresel piyasalarda ise ons altın 3.321,6 dolar seviyesinde seyrederken, dolar/TL kuru 38,735; euro/TL kuru ise 43,523 olarak kaydedildi.