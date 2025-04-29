Akaryakıt istasyonlarına gitmeden önce fiyatları kontrol etmek isteyen vatandaşlar, benzin, motorin ve LPG fiyatlarında ilçelere göre oluşan fiyat farklarını araştırıyor. Peki, Manisa merkez ve ilçelerinde akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte 29 Nisan 2025 Salı günü itibarıyla Manisa genelinde güncel pompa fiyatları…
Manisa merkez ve ilçelerinde 29 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları (TL/Litre veya TL/Kg)
|İlçe
|Benzin
|Motorin
|LPG
|MANİSA (MERKEZ)
|46,24 TL
|46,61 TL
|27,03 TL
|AHMETLİ
|46,29 TL
|46,66 TL
|27,03 TL
|AKHİSAR
|46,29 TL
|46,66 TL
|27,03 TL
|ALAŞEHİR
|46,27 TL
|46,64 TL
|27,03 TL
|DEMİRCİ
|46,28 TL
|46,65 TL
|27,03 TL
|GÖLMARMARA
|46,26 TL
|46,63 TL
|27,03 TL
|GÖRDES
|46,27 TL
|46,64 TL
|27,03 TL
|KIRKAĞAÇ
|46,25 TL
|46,62 TL
|27,03 TL
|KÖPRÜBAŞI
|46,27 TL
|46,64 TL
|27,03 TL
|KULA
|46,27 TL
|46,64 TL
|27,03 TL
|SALİHLİ
|46,26 TL
|46,63 TL
|27,03 TL
|SARIGÖL
|46,28 TL
|46,65 TL
|27,03 TL
|SARUHANLI
|46,24 TL
|46,61 TL
|27,03 TL
|SELENDİ
|46,28 TL
|46,65 TL
|27,03 TL
|SOMA
|46,25 TL
|46,62 TL
|27,03 TL
|TURGUTLU
|46,25 TL
|46,62 TL
|27,03 TL
Manisa'da akaryakıt fiyatlarına etki eden faktörler
Manisa'da akaryakıt fiyatları, döviz kuru hareketliliği, uluslararası brent petrol fiyatları ve vergisel düzenlemelere bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. İlçeler arasında birkaç kuruşluk farklılıklar ise taşıma ve lojistik maliyetlerinden kaynaklanıyor.
📌 Not: Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır. Günlük bazda değişiklik gösterebilir. Kesin fiyatlar için ilgili akaryakıt istasyonu ile iletişime geçilmesi tavsiye edilir.