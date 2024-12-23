Kadın üreticiler, yılbaşı öncesi Agora Alışveriş Merkezi'nde el yapımı hediyelikleri satışa sundu. Tüm gelir, kadınların emeğine katkı sağlayacak.

Balçova Belediyesi semt evleri ve Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi, yıl boyunca ürettikleri el sanatları ürünlerini Agora Alışveriş Merkezi'nde açtıkları hediyelik eşya standında satışa sundu. Yılbaşı öncesi, sevdiklerine anlamlı ve el yapımı hediyeler almak isteyen vatandaşlar, stantta yer alan dekoratif ürünler, tığ işi çantalar ve el yapımı bebekler gibi çeşitli hediyelikleri keşfetme fırsatı buluyor.

Kadın üreticilere destek için birlikte hareket ediliyor

Stantta satışa sunulan tüm ürünlerin gelirinin, kadın üreticilerin emeğiyle oluştuğu belirtildi. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, yerel kadın üreticilere destek sağlamak amacıyla açılan bu standın önemine dikkat çekerek, “Yolunuzu şehrin bu tarafına düşürün ve yılbaşı hediyesi almak için bu standı tercih edin. Emin olun, pişman olmayacaksınız” dedi.

Yılbaşı hediyesi için alternatif arayanlara: Yalnızca 30 Aralık'a kadar

Yılbaşı öncesi hediyelik arayışında olanlar, 30 Aralık’a kadar açık kalacak stantta, anlamlı ve özgün hediyelerle sevdiklerine unutulmaz bir hediye verme fırsatını yakalayacak.