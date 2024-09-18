Manisa’da Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Başlıyor

Avrupa Hareketlilik Haftası, bu yıl "Paylaşımlı Kamusal Alanlar" temasıyla Manisa’da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bisiklet turları, çevre dostu eğitimler ve geleneksel çocuk oyunları, etkinliklerin öne çıkan başlıkları arasında.

Paylaşımlı Kamusal Alanlar teması

Sürdürülebilir kentsel hareketliliği teşvik etmeyi amaçlayan Avrupa Hareketlilik Haftası, bu yıl "Paylaşımlı Kamusal Alanlar" teması ile kutlanıyor. Manisa’da gerçekleşecek etkinlikler, şehir sakinlerine daha fazla sosyal eşitlik, yol güvenliği ve yaşam kalitesini artırma fırsatı sunacak. Vatandaşlar, şehir yaşamının çevresel etkilerine karşı bilinçlendirilirken, çeşitli etkinliklerle farkındalık yaratılması hedefleniyor.

Çeşitli etkinlikler Manisalılarla buluşuyor

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Manisa’da dört gün boyunca birçok etkinlik düzenlenecek. Etkinlikler, bisiklet turlarından çocuk oyunlarına kadar geniş bir yelpazede vatandaşlara sunulacak.

Çevre dostu ulaşım eğitimi

Haftanın ilk etkinliği olan "Çevre Dostu Ulaşım Eğitimi" 19 Eylül Perşembe günü Atatürk Gençlik Merkezi’nde düzenlenecek. Saat 16.00’da başlayacak eğitim, çevreye duyarlı iletişim yöntemleri hakkında farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Bisiklet turu ile kitap fuarı

20 Eylül Cuma günü, Manisalılar bisikletleri ile 7. Kitap Fuarı’na katılacak. Lale Meydanı’nda toplanacak olan bisikletliler, şehrin çeşitli bulvarlarından geçerek Atatürk Kent Park’a ulaşacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, turu Ingolstadt Bulvarı’ndan itibaren bisikletiyle katılarak destekleyecek.

Geleneksel çocuk oyunları

Aynı gün saat 15.30’da Atatürk Kent Parkı’nda çocuklar, geleneksel oyunlarla keyifli vakit geçirecek. ‘Yakan Top’, ‘Halat Çekme’, ‘Çuval Yarışı’ gibi oyunlar, Manisalı çocukları geçmişin oyun kültürüyle buluşturacak.

Arabasız gün etkinliği

Haftanın finali, 22 Eylül Pazar günü gerçekleşecek olan "Arabasız Gün" etkinliği ile yapılacak. ‘Çocuklar kitap okuyor trafik duruyor’ sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Sürmene Caddesi’ne giden yol kapatılacak ve katılımcılar hep birlikte kitap okuyacak.

Sürdürülebilir şehir hareketliliği için farkındalık

Avrupa Hareketlilik Haftası, vatandaşların sürdürülebilir ulaşım yöntemlerine yönelmesini ve şehirlerde çevre dostu hareketliliği teşvik etmeyi amaçlayan bir kampanya olarak her yıl dikkat çekiyor. Bu yıl da Manisa’da gerçekleştirilecek etkinlikler, toplumsal farkındalık yaratmak ve daha yaşanabilir bir kent için adımlar atmak üzere organize edildi.