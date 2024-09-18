Nişantaşı City's'de objektiflere takılan Sevda Demirel, hayatındaki değişimleri ve olayın ardından yaşadıklarını anlattı. "Yüz nakli oldum" diyerek dikkat çeken Demirel, "Kendimi değiştirmek istedim. Şarkı söyleyen ve dans eden biriyim ama herkes beni o olayla anıyor," dedi.

"Yüzümü bu yüzden değştirmek istedim"

Yıllar boyunca yaşadığı bu olayın kariyerini olumsuz etkilediğini belirten Demirel, "Hep o olayla anıldığım için iyi bir şarkıcı olabileceğime inanmadılar. Yüzümü değiştirmek istememin nedeni de buydu," şeklinde konuştu.

"Pişmanım"

Kendisine yöneltilen "Olaydan pişman mısınız?" sorusuna ise Demirel, "Evet, pişmanım. Fevrilik bana yakışmıyor. Eğer Hande Hanım'la karşılaşsam, birbirimize sarılırsak, özür dilerim. Ancak olayın başlatanı oydu, hakaret eden de kendisiydi. Bugün aynı olay yaşansa, hakkımı yine arardım ama şiddetle değil," ifadelerini kullandı.

Demirel, geçirdiği estetik operasyonlar hakkında da bilgi vererek, "Şakak germe, yüz germe, çeneme müdahale ve dişlerimi yaptırdım. 52 yaşındayım, yaşımı saklamıyorum. Artık stressiz bir hayat yaşıyorum," dedi. Ayrıca, hayatını sokak hayvanlarına adadığını belirten Demirel, "Su ve mama dağıtıyorum, onlar için mücadele ediyorum," sözleriyle sosyal sorumluluk projelerine de dikkat çekti.