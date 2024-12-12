Manisa Valisi Vahdettin Özkan’ın başkanlığında düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, madde bağımlılığıyla mücadelede yol haritasının çizilmesi ve faaliyetlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri ile sivil toplum örgütleri katıldı. Bağımlılıkla mücadelede mevcut durumu ve atılacak adımları ele alan kurul, mücadele faaliyetlerinin kapsamlı bir şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı.

Vali Özkan: “Bu sorun küresel bir tehdit”

Toplantıda konuşan Vali Özkan, bağımlılık sorununun yalnızca bireyleri değil, tüm toplumu etkileyen küresel bir tehdit olduğuna dikkat çekti. Vali Özkan, şu ifadeleri kullandı:

“Bağımlılıkla mücadele, devletin ve milletin ortak çabasını gerektiren önemli bir alan. Kamu görevlilerimizin yanı sıra her vatandaşımız bu tehlikenin farkında olmalı ve çözüm için harekete geçmelidir. Ancak bu şekilde başarılı olabiliriz.”

Toplumun katılımı şart

Vali Özkan, bağımlılıkla mücadelenin sadece kamu kuruluşlarının değil, ailelerin, bireylerin ve sivil toplum kuruluşlarının ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Farkındalık çalışmalarının artırılmasına ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmasına yönelik etkinliklerin daha da yoğunlaşacağı bildirildi.