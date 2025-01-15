Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, BESOT A.Ş. bünyesindeki personellerin maaş ödemeleri için yapılan banka promosyonu ihalesini Yapı Kredi Bankası’nın kazandığını duyurdu. Promosyon bedeli, 21 Ocak’ta banka hesaplarına yatırılacak.

Şeffaf ihale süreci gerçekleştirildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, BESOT A.Ş. çalışanlarının maaş ödemeleri için yaptığı banka promosyonu ihalesini şeffaflık ilkesiyle yürüttü. Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tüm bankaların davet edildiği ve 6 bankanın katıldığı ihale sürecinin kapalı zarf ve açık arttırma yöntemiyle gerçekleştirildiğini belirtti. İhaleyi, 51 bin TL teklif ile Yapı Kredi Bankası kazandı.

Protokol imzalandı ve onaylandı

Başkan Zeyrek, Yapı Kredi Bankası ile promosyon protokolünü imzalayarak onayladı. İmza törenine, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Başkan Danışmanları Hale Kuzucu ve Ferhat Fırat, BESOT A.Ş. Genel Müdürü Gökhan Demir ve Yapı Kredi Bankası Kuzey Ege Bölge Müdürü Burak Bıçaklar katıldı.

Promosyon ödemesi 21 Ocak’ta yatacak

Başkan Zeyrek, 2021-2024 yılları arasında belediye çalışanlarının toplamda 4 bin 400 TL promosyon aldığını söyledi. Yapılan yeni anlaşma ile çalışanlar, 51 bin TL promosyon hakkına kavuştu. Zeyrek, promosyon ödemesinin 21 Ocak Salı günü banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Başkan Zeyrek’in mesajı: “Ekonomik katkı sağlayacak”

Başkan Zeyrek, promosyon bedelinin çalışanların ekonomik durumlarına katkı sağlayacağını belirterek, bu ödemenin çalışanların ve ailelerinin yaşam kalitelerini yükseltmeye yardımcı olacağını ifade etti. Ayrıca Yapı Kredi Bankası'na teşekkürlerini iletti.