Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bir camide yaşanan olay sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında üç kişi tutuklandı. Olayın ardından şiddete maruz kalan 16 yaşındaki kız çocuğu için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma tedbiri uygulandı.

Olay nasıl başladı?

Yunusemre ilçesine bağlı Mutlu Mahallesi’ndeki Lalapaşa Camii’nde, imam odasının kapısının kırıldığının fark edilmesi üzerine 29 Eylül’de polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen ekipler, içeride üç kişinin bulunduğu bir durumu tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı öne sürülen T.G. (21), M.E.A. (18) ve S.A. (16) isimli şahısları kısa sürede gözaltına aldı.

Tutuklama kararları

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheliden T.G. ve M.E.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten açıklama

Manisa Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yunusemre ilçesinde bir camide yaşanan uygunsuz davranışlara ilişkin soruşturma başlatılmış, üç şüpheli yakalanmıştır. İki şüpheli tutuklanmış, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Emniyet birimlerimizce soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.”

Şiddet görüntüleri sonrası yeni gözaltı

Olayın ardından genç kızın ağabeyi İ.A. (19) tarafından şiddete maruz kaldığına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüleri inceleyerek İ.A.’yı gözaltına aldı.

Genç kız koruma altına alındı

Manisa Valiliği’nden yapılan ikinci açıklamada, şiddet görüntülerinin ardından mağdur genç kızın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınması için gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Şiddete maruz kalan çocuk için gerekli koruma ve psikososyal destek tedbirleri alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.”2