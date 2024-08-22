Salihli’de bir kuru gıda deposunda çıkan yangın 3 saat süren müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Jandarma TOMA aracı ve 15 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Durasıllı Mahallesi'nde bulunan bir kuru gıda deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Yangının ilk dakikalarında depoda zaman zaman patlamalar meydana geldiği bildirildi.

Manisa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerinin yanı sıra, Alaşehir, Turgutlu ve Kula ilçelerinden toplam 15 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Yangının büyüklüğü nedeniyle jandarma ekipleri de olay yerine sevk edildi ve jandarma TOMA aracı yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın, yaklaşık 3 saat süren müdahale sonucunda kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Depo, yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ederken, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.