Olay, Şehzadeler ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İki çocuk arasında okul bahçesine kurulan havuzda çıkan kavga, ailelerin de dahil olmasıyla büyüdü. Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, kalabalık bir grup, çocuklardan birinin ailesinin evine saldırdı.

Bıçaklanma ve kaos

Saldırganlar, önce hafif ticari araçla duvara çarparak girdikleri evin önünde bulunan İsmail Sönmez'i (45) bıçaklayarak kaçtılar. Ağır yaralanan Sönmez, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi ve geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren A.S., R.S., Ö.S., Ş.S., A.S., V.S. ve S.S. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor​