Manisa'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunumu gerçekleştirildi. Manisa Valiliği öncülüğünde düzenlenen törende, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu anıta çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı. Program, 29 Ekim Çarşamba günü yapılacak tören ile devam edecek.

Atatürk heykelleri sergisi açıldı

Çelenk sunulmasının ardından Fatih Sergi Salonu’nda Atatürk Heykelleri: Cesaret ve İlhamın Sergisi açıldı. Yoğun ilgiyle gezilen sergide 1905-1938 yılları arası 10 farklı dönemi temsil eden Atatürk büstleri serisinden oluşan heykeller yer aldı. Küratörlüğünü Uluslararası Müzecilik Derneği Başkanı Derya Manav’ın yaptığı sergide, heykeltıraş Selçuk Yazıcı’nın eserleri beğeniye sunuldu. Sergi, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünsel mirasını ve devrimlerini sanatın diliyle yeniden yorumluyor. Usta sanatçı Devrim Erbil’in "Atatürk, Kurtuluş ve Devrimler" isimli eseri de eşlik ederek sergiye katkı sundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören programı

Tören 9.30 da valilik makamında yapılacak bayramlaşma sonrasında 10.00’da Valilik önünde yapılacak olan tören geçişi ile devam edecek. Saat 13.30’da ise Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Manisa’nın kurtuluşunu anlatacak olan ‘Manisa Kurtuluş Müzesi’nin açılışı düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek. Akşam saat 18.00’de ise Polisevi’ndeki resepsiyon sonrasında "Büyük Manisa Yürüyüşü" fener alayı gerçekleştirilecek. Hakkı İplikçi Parkı (Cafe Sera) önünden başlayacak kortej yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek. Yürüyüş sonrası Cumhuriyet Meydanı’nda Manisa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Korosu ve "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türküler Senfonisi" ile ünlü sanatçı Hüseyin Turan sahne alacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Kent Parkı’nda saat 13.00 ile 17.00 arasında Çocuk Şenliği ile de çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek.