Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderdiği öne sürülen Furkan A. (19) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli hakkında 4 yıl 3 aydan 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

“Sizin ve oğlunuzun tabutunun yanında olacağım” mesajı iddianamede yer aldı

İddianamede yer alan bilgilere göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan sanal devriye faaliyetleri kapsamında, Minguzzi ailesine gönderilen tehdit içerikli mesajlar tespit edildi.

Mesajlarda, “Yakında sizin ve oğlunuzun tabutunun yanında olacağım. Mezarının adresini biliyoruz. Emanetleri doldurduk, hazırda bekleyin. Ademcan ismini iyi hatırlayın, eceliniz yanımda” ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

Mesajların ardından Minguzzi ailesine yönelik hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlar da tespit edildi.

Şüpheli suçlamaları reddetti

Şüpheli Furkan A., ifadesinde iddiaları kabul etmedi.

Mesajların atıldığı hattı kullanmadığını, Minguzzi ailesini tanımadığını ve tehdit içerikli bir mesaj göndermediğini öne sürdü.

İddianamede ayrıca, Ademcan Ö. isimli bir kişinin ifadesine de yer verildi. Ademcan Ö., kendisinin bu mesajlarla ilgisi olmadığını, daha önce isminin farklı kişiler tarafından kullanıldığını ve bu nedenle mağduriyet yaşadığını anlattı.

Aileye ait kişisel veriler de ele geçirilmiş

Savcılık, şüpheli Furkan A.’nın müşteki Yasemin Akıncılar Minguzzi’nin kişisel verilerini hukuka aykırı biçimde ele geçirerek tehdit mesajları gönderdiğini belirtti.

İddianamede, şüphelinin “suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği” vurgulandı.

Savcılıktan 13 yıla kadar hapis talebi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Furkan A. hakkında şu suçlardan ceza talep edildi:

Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak

Birden fazla kişiyle birlikte tehdit

Kişinin hatırasına hakaret

Bu kapsamda, şüpheli hakkında 4 yıl 3 aydan 13 yıla kadar hapis cezası istendi.

Dava kabul edildi

Hazırlanan iddianame, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanık Furkan A., önümüzdeki günlerde mahkemede hâkim karşısına çıkacak.