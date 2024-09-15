Manisa'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları ve örgüte yardım ettikleri gerekçesiyle aranan 3 firari hükümlü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü’nden koordineli çalışma

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, DEAŞ üyelerine yönelik yoğun bir takip ve inceleme süreci yürütüldü. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütle bağlantılı ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere ulaşmak için kapsamlı bir operasyon planı hazırladı.

Yakalanan hükümlüler adliyeye sevk edildi

Polis ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından kesinleşmiş cezaları bulunan 3 kişiyi, saklandıkları adreslerde başarılı bir şekilde yakaladı. Gözaltına alınan hükümlüler, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.