Aboneler, henüz yayımlanmamış özellikleri herkesten önce deneyimleyerek uygulamayı daha eğlenceli hale getiriyor. Snapchat+ aboneliği ile kullanıcılar, uygulama içi etkileşimlerini artırabilecek birçok yeniliğe kavuşuyor.
Snapchat+ Aboneliği ile Gelen Özel Özellikler:
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En İyi Arkadaşınızı Sabitleme: Sevdiğiniz bir arkadaşınızı sohbet listenizin en üstünde tutarak onlarla daha hızlı iletişim kurabilirsiniz.
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Hikaye Yeniden İzleme Göstergesi: Hikayenizi kimlerin kaç kez izlediğini görebilirsiniz.
- Özel Uygulama Simgeleri ve Temaları: Snapchat deneyiminizi kişiselleştirmek için özel simgeler ve temalar sunuluyor.
- Snapchat+ Rozeti: Profilinizde Snapchat+ kullanıcısı olduğunuzu gösteren özel bir rozet.
- Güneş Sistemi Özelliği: En yakın arkadaşlarınızla aranızdaki bağı gösteren eğlenceli bir özellik.
- Öncelikli Hikaye Yanıtları: Hikayelerinize verdiğiniz yanıtlar, daha öncelikli olarak gösteriliyor.
- Bitmoji Arka Planları ve Özel Sohbet Duvar Kağıtları: Bitmoji karakterinizi ve sohbetlerinizi kişiselleştirmek için yeni arka planlar ve duvar kağıtları.
- Snap Serisi Geri Yükleme: Ayda bir kez ücretsiz olarak snap serinizi geri yükleyebilirsiniz.
- Özel Çekim Düğmeleri ve Bildirim Sesleri: Uygulamanın görünümünü ve sesini kişiselleştirme imkanı.
- Harita Görünümü: Snap haritasında arkadaşlarınızın nerede olduğunu daha ayrıntılı görebilirsiniz.
Snapchat+ Aboneliği ile Deneyiminizi Kişiselleştirin
Snapchat+, abonelere sosyal medya etkileşimlerini geliştiren ve eğlenceyi artıran özel araçlar sunarken, abonelik fiyatlarının ülke ve cihazlara göre değişebileceğini unutmamak gerekiyor. En güncel fiyat bilgilerine Snapchat Ayarları bölümünden ulaşabilirsiniz.
Snapchat+ Aboneleri İçin Yeni Özellikler Geliştirilmeye Devam Ediyor
Snapchat, her geçen gün yeni özellikler ekleyerek kullanıcı deneyimini daha keyifli hale getirmeye devam ediyor. Snapchat+ ile siz de bu özel dünyanın bir parçası olabilir, en yeni özellikleri ilk deneyenlerden olabilirsiniz.