Aboneler, henüz yayımlanmamış özellikleri herkesten önce deneyimleyerek uygulamayı daha eğlenceli hale getiriyor. Snapchat+ aboneliği ile kullanıcılar, uygulama içi etkileşimlerini artırabilecek birçok yeniliğe kavuşuyor.

Snapchat+ Aboneliği ile Gelen Özel Özellikler:

En İyi Arkadaşınızı Sabitleme : Sevdiğiniz bir arkadaşınızı sohbet listenizin en üstünde tutarak onlarla daha hızlı iletişim kurabilirsiniz.

Hikaye Yeniden İzleme Göstergesi : Hikayenizi kimlerin kaç kez izlediğini görebilirsiniz. İsimlerimiz kaderimizi belirler mi?

Özel Uygulama Simgeleri ve Temaları : Snapchat deneyiminizi kişiselleştirmek için özel simgeler ve temalar sunuluyor.

: Snapchat deneyiminizi kişiselleştirmek için özel simgeler ve temalar sunuluyor. Snapchat+ Rozeti : Profilinizde Snapchat+ kullanıcısı olduğunuzu gösteren özel bir rozet.

: Profilinizde Snapchat+ kullanıcısı olduğunuzu gösteren özel bir rozet. Güneş Sistemi Özelliği : En yakın arkadaşlarınızla aranızdaki bağı gösteren eğlenceli bir özellik.

: En yakın arkadaşlarınızla aranızdaki bağı gösteren eğlenceli bir özellik. Öncelikli Hikaye Yanıtları : Hikayelerinize verdiğiniz yanıtlar, daha öncelikli olarak gösteriliyor.

: Hikayelerinize verdiğiniz yanıtlar, daha öncelikli olarak gösteriliyor. Bitmoji Arka Planları ve Özel Sohbet Duvar Kağıtları : Bitmoji karakterinizi ve sohbetlerinizi kişiselleştirmek için yeni arka planlar ve duvar kağıtları.

: Bitmoji karakterinizi ve sohbetlerinizi kişiselleştirmek için yeni arka planlar ve duvar kağıtları. Snap Serisi Geri Yükleme : Ayda bir kez ücretsiz olarak snap serinizi geri yükleyebilirsiniz.

: Ayda bir kez ücretsiz olarak snap serinizi geri yükleyebilirsiniz. Özel Çekim Düğmeleri ve Bildirim Sesleri : Uygulamanın görünümünü ve sesini kişiselleştirme imkanı.

: Uygulamanın görünümünü ve sesini kişiselleştirme imkanı. Harita Görünümü: Snap haritasında arkadaşlarınızın nerede olduğunu daha ayrıntılı görebilirsiniz.

Snapchat+ Aboneliği ile Deneyiminizi Kişiselleştirin

Snapchat+, abonelere sosyal medya etkileşimlerini geliştiren ve eğlenceyi artıran özel araçlar sunarken, abonelik fiyatlarının ülke ve cihazlara göre değişebileceğini unutmamak gerekiyor. En güncel fiyat bilgilerine Snapchat Ayarları bölümünden ulaşabilirsiniz.

Snapchat+ Aboneleri İçin Yeni Özellikler Geliştirilmeye Devam Ediyor

Snapchat, her geçen gün yeni özellikler ekleyerek kullanıcı deneyimini daha keyifli hale getirmeye devam ediyor. Snapchat+ ile siz de bu özel dünyanın bir parçası olabilir, en yeni özellikleri ilk deneyenlerden olabilirsiniz.