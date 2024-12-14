Posof Kaymakamı Mehmet Fatih Kestioğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Çevik, soğuk hava koşullarında yolda mahsur kalan tır şoförleriyle bir araya geldi. Uzun saatler boyunca bekleyen sürücülere sıcak çorba ikramında bulunarak, moral verdiler.

Sıcak bir yardım gesteği

Kar yağışı ve tipi nedeniyle olumsuz hava koşullarında bekleyen tır şoförlerine yapılan bu jest, bölge halkı tarafından takdirle karşılandı. Kaymakam ve Jandarma Komutanı, sürücülerle sohbet ederek, zor koşullarda kendilerini yalnız bırakmadı. Sürücüler, yapılan bu yardımdan dolayı teşekkürlerini iletti.

Bölgedeki dayanışma ve yardımseverlik

Posof'taki bu örnek davranış, bölgedeki dayanışma ruhunu güçlendirdi ve sürücülere zor anlarında önemli bir moral kaynağı oldu.