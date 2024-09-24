Seferihisar, 28 Eylül 2024 Cumartesi günü, “Haklarımız Var!” temalı çocuk festivali ile buluşuyor. Kültürel ve Ekolojik Hayatı Koruma Derneği (KültürEkoloji) ve Seferihisar Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, 6-11 yaş arası tüm çocuklara açık olacak ve eğlenceli atölyelerle dolu bir gün sunacak.

Etkinlik programı

Bu yıl, festivalde çeşitli atölye çalışmaları ile çocukların farklı konularda bilgi edinmeleri amaçlanıyor. Etkinlikler arasında:

Kültürel Miras Atölyesi

Astronomi ve Evrim

Arkeoloji Keşifleri

Çocuk Hakları Eğitimi

Yaratıcı Müzik Atölyesi

Mikrobiyoloji ve Ritim ile Doğa

gibi birçok yaratıcı etkinlik bulunuyor. Ayrıca, çocuklar Muzaffer İzgü ve Nâzım Hikmet’in hikâyeleri ile tanışacak, edebiyatın kapılarını aralayacak.

Hayalimdeki sakin şehir

Festivalin en ilgi çekici etkinliklerinden biri olan “Hayalimdeki Sakin Şehir için Afiş Tasarlıyorum” atölyesinde, katılımcılar kendi hayallerindeki Seferihisar’ı tasvir edecek. Festival sonunda mini bir sergi ile paylaşılacak olan afişler, gelecek yılki festivalde de sergilenecek.