İstanbul Ümraniye'de yaşanan motosiklet hırsızlığı olayı, büyük bir trajediye dönüştü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından "motosiklet hırsızlığı" suçundan aranan Y.E.Ç. (19), Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınmaya çalışılırken olaylar çıktı.

Memurun silahıyla ateş açtı

Polis memurlarıyla arasında arbede yaşanan Y.E.Ç., görevli memurun silahını ele geçirip ateş açtı. Çıkan çatışmada kadın polis memuru Şeyda Yılmaz (27) yaralandı ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olayda bir diğer polis memuru K.H.S. ile şüphelinin annesi P.G. (43) de yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.

Zanlı gözaltına alındı

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yaralı olarak gözaltına aldı. Zanlı hakkında "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tahkikat başlatıldığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şehit polis Şeyda Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımlayarak, "Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve kahraman teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.