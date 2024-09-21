Olay, Manisa Batı Çevreyolu üzerinde meydana geldi. A.V. idaresindeki 45 ALL 514 plakalı otomobil, önünde seyreden C.D. yönetimindeki 35 BDD 416 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarıyla birlikte olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kurtarıldı
Otomobilin içinde sıkışan A.V., itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmalarıyla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan A.V.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili detaylar ve soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA