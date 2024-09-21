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Otomobilin içinde sıkışan A.V., itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmalarıyla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan A.V.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili detaylar ve soruşturma devam ediyor.

Kapadokya'da sıcak hava balonu bir vatandaşın arabasına çarptı

Kapadokya'da sıcak hava balonu bir vatandaşın arabasına çarptı

Olay, Manisa Batı Çevreyolu üzerinde meydana geldi. A.V. idaresindeki 45 ALL 514 plakalı otomobil , önünde seyreden C.D. yönetimindeki 35 BDD 416 plakalı kamyon la çarpıştı. Kaza nın ardından çevredekilerin ihbarıyla birlikte olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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