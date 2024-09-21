Türkiye ev sahipliğinde gerçekleştirilen Nusret-2024 Davet Tatbikatı, mayın harekatı eğitimleri çerçevesinde savunma sanayii firmalarının en son teknolojilerini yerli ve yabancı katılımcılara tanıtma fırsatı sundu. Tatbikat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yönetiminde, Mayın Filosu Komutanlığı tarafından İzmir Körfezi ve Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde icra edildi.

Sergiye yoğun ilgi

Tatbikatın sancak gemisi olan TCG Sancaktar’da düzenlenen sergiye 12 Türk savunma sanayi firması katıldı. Firmaların su altı ve su üstü teknolojileri ile araçları, tatbikata iştirak eden gemi komutanlıklarından yetkililer ve gözlemciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Sonitus’tan yenilikçi çözüm: Su altı planörü

Sergide, radara yakalanmayan su altı planörünü tanıtan Sonitus firmasının kurucu ortağı Ayberk Aybek, 2016 yılından bu yana Türk Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına yönelik üretim yaptıklarını belirtti. Planör, arkasında herhangi bir iz bırakmadan su altında 6 ay seyir yapabiliyor ve 1000 metre derinliğe kadar inebiliyor. Aybek, "Bu cihazla suyun altında birçok keşif yapmak mümkün. Yaklaşık 5 kiloluk faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Şu anda Deniz Kuvvetleri ve devletin diğer kurumlarıyla cihazın envanterlere dahil edilmesi için görüşüyoruz" dedi. Ayrıca, planörün Mersin ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında seyir denemelerine devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Hoytek’in insansız su altı cihazları

İnsansız su altı cihazlarını sergileyen Hoytek firmasının Genel Müdürü Bertan Tezcan, cihazlarının dalgıçların ulaşamadığı derinliklerde birçok görevi yerine getirebildiğini vurguladı. 100 metreden 3000 metreye kadar inebilen bu cihazlar, uzaktan kumanda ile yönetilebiliyor. Tezcan, "Geliştirdiğimiz 600 metre derinliğe inen cihazı yakın zamanda Şili'ye gönderdik," diyerek cihazların arama kurtarma ve mayın tespiti ile imhasında da kullanılabileceğini belirtti.

Tatbikatın kapsamı

Nusret-2024 Davet Tatbikatı, Türkiye'den 13, Romanya, Bulgaristan, İspanya, Yunanistan ve İtalya’dan 9 geminin katılımıyla başlarken, toplam 22 gemi tatbikata iştirak ediyor. Ayrıca, 16 ülkeden 33 gözlemcinin etkinlikte yer aldığı bildirildi.