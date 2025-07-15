Manisa’da sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü, dört kişi yaralandı.
Demirci-Salihli karayolu 2. kilometresinde S.Ö. yönetimindeki 45 RH 926 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Meydana gelen kazada sürücü S.Ö., yolcular S.Ö. (55), S.D. (60), M.D. (69) yaralanırken, İbrahim Narfidan olay yerinde hayatını kaybetti.
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Yaralıların Demirci Devlet Hastanesinde tedavisi sürerken, İlçe Emniyet Müdürlüğü kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA