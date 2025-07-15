UEFA, Beşiktaş’ın 900 bin euroluk cezasını onadı

Bunlar da ilginizi çekebilir

İzmir’de orman yangınından acı görüntüler: Hayvanlar kemiklerine kadar yanmış

Yaralıların Demirci Devlet Hastanesinde tedavisi sürerken, İlçe Emniyet Müdürlüğü kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Manisa’da sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü, dört kişi yaralandı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.