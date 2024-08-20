Manisa’nın Akhisar ilçesinde, Hürriyet Mahallesi’nde yaşayan 49 yaşındaki Ömür Ö. ve 10 yaşındaki kızı evde ölü olarak bulundu. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olayın detayları

Akhisar'ın Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen üzücü olayda, 49 yaşındaki Ömür Ö. ve 10 yaşındaki kızı, yakınları tarafından evlerinde hareketsiz olarak bulundu. Aile üyeleri, kendisinden haber alınamayan Ömür Ö.'nün evine geldiklerinde, kapının açık olduğunu fark etti. İçeri girdiklerinde baba ve kızın cansız bedenleriyle karşılaştılar.

İlk inceleme sonuçları

Durumun hemen yetkililere bildirilmesinin ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, baba ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri evde iki mektup buldu

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı detaylı inceleme sonrasında, cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, evde yapılan araştırmalarda, Ömür Ö.’ye ait olduğu düşünülen iki mektup buldu. Mektupların içeriği hakkında herhangi bir detay verilmezken, bu belgelerin olayın aydınlatılmasına katkıda bulunabileceği düşünülüyor.

Baba ve kızın ölümü üzerine detaylı soruşturma başlatıldı

Cenazelerin evden çıkarıldığı sırada, ailenin yakınları sinir krizleri geçirdi. Olayın şokunu atlatamayan yakınlar, uzun süre sakinleşemedi. Polis, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.