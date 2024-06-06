Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve çeşitli sanayi partnerlerinin iş birliğiyle kurulan Hava Platformları ve Savunma Sistemleri Araştırma ve Tasarım Laboratuvarı, Türkiye'de bir ilk olarak kapılarını açtı. Bu laboratuvar, havacılık ve savunma sanayisine katkı sağlamanın yanı sıra, öğrencilerin ve araştırmacıların kendilerini geliştirmeleri için önemli bir fırsat sunuyor.

Laboratuvarın açılışı, MCBÜ Rektörlük Toplantı Salonunda gerçekleştirilen iş birliği protokolü imza töreniyle başladı. Törene, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özkan Altay ve Manisa OSB’de faaliyet gösteren altı firmanın temsilcileri katıldı. Prof. Dr. Kibar, yaptığı konuşmada, laboratuvarın Türkiye’de bir ilk olduğunu ve Manisa OSB’den alınan destekle işlevsel hale getirildiğini vurguladı. Prof. Dr. Kibar, "Bu laboratuvar, öğrencilerimizin sektöre bir adım önde başlamalarını sağlayacak ve üniversite-sanayi iş birliğinin somut bir örneği olacak" dedi.

TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özkan Altay ise, "Ürünlerimiz büyük birer AR-GE projesi niteliğinde ve bu projelerin başarısı, üniversitelerimizin katkılarıyla mümkün olacak. Manisa’da yeni bir model deniyoruz. Bu laboratuvar, üniversite ile sanayinin iş birliğini daha da güçlendirecek" diye konuştu.

Nitelikli Büyüme ve Eğitim

Laboratuvarın açılışı, MCBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin zemin katında gerçekleştirildi. Açılış törenine Manisa Valisi Enver Ünlü, Prof. Dr. Rana Kibar, rektör yardımcıları, Dr. Özkan Altay, Prof. Dr. Ahmet Türk, yerel yöneticiler, akademisyenler, sanayiciler ve davetliler katıldı. Prof. Dr. Ahmet Türk, laboratuvarın öğrenciler ve araştırmacılar için sunduğu fırsatları vurguladı ve TUSAŞ’ın üniversitelerle iş birliğinin Türkiye’nin savunma ve havacılık sektöründe ilerlemesine katkı sağlayacağını belirtti.

Manisa Valisi Enver Ünlü, "Ülkemiz havacılık ve savunma sanayisinde büyük ilerlemeler kaydetti. TUSAŞ, projelerle öğrencilere burs ve destek sağlıyor. Öğrencilerimizin yurtdışında staj programlarına katılmaları, vizyonlarının gelişmesi açısından çok önemli. Manisa Celal Bayar Üniversitemizin sunduğu imkanlarla bu laboratuvar, yenilikçi projelerin geliştirilmesine büyük katkılar sağlayacak" dedi.

Açılış töreni, destek veren firmalara plaket takdimi ve kurdele kesilmesinin ardından laboratuvarın gezilmesiyle sona erdi.