Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesi'nde, 16 Ağustos'ta meydana gelen trajik olayda, 5 yaşındaki Halil Umut Kocakaya havuzda boğuldu. Anne Nurgül Kocakaya, çocuklarını havuza götürdü. Saat 14.00 sıralarında, ödeme yapmak üzere kasaya gittiğinde, Halil Umut Kocakaya'nın yetişkin havuzundaki köprünün altında kaybolduğunu fark etti.

Anne Kocakaya, oğlu Halil'i aramaya başladığında, Halil köprünün altında 2 dakika boyunca yaşam mücadelesi verdi. Çocuğun hareketsiz bedeni, su yüzeyine çıktıktan sonra yaklaşık 3 dakika boyunca su üstünde hareketsiz kaldı. Diğer havuz kullanıcıları ve görevliler tarafından fark edilmeyen Halil, cankurtaran tarafından sudan çıkarıldı ancak hastaneye kaldırıldığında yaşamını yitirmişti.

İnceleme ve tutuklama

Olayın ardından havuzun ruhsatsız olduğu ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı belirlendi. İlgili havuz, müfettişler tarafından mühürlendi. İşletme sorumlu müdürü Selçuk Kuş, ilk başta adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, ancak itiraz üzerine 23 Ağustos'ta tekrar gözaltına alınıp tutuklanmıştır. İşletme sahibi S.Ö.'nün yakalanması için çalışmalar sürmektedir.

Ailenin avukatı açıklamada bulundu

Ailenin avukatı Haşim Çelik, olayın ciddi ihmaller zinciriyle meydana geldiğini vurguladı. Çelik, şunları ifade etti:

“Olayın meydana geldiği ticari yüzme havuzunun ruhsatsız olduğu, cankurtaran ve ilk yardımcı personelin eksik olduğu, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı ortaya çıkmıştır. Çocuğun boğulma olayına doğru müdahale yapılmaması, eksik ilk yardım ve havuzun denetimsizliği, bu ölümün sebepleridir. Belediye yetkililerinin de ağır hizmet kusuru bulunmaktadır. 2021 yılında benzer bir kaza yaşanan havuzun neden tekrar işletildiği sorusu, bu trajedinin önüne geçilememesinin bir göstergesidir.”

Belediyenin sorumluluğu ve hukuki süreç

Çelik, belediyenin etkin denetim yapmadığını ve işletmenin ruhsatsız olarak çalışmasına göz yumarak bu tür olaylara zemin hazırladığını belirtti. Ayrıca, sanıkların sadece taksirle ölüme sebebiyet vermekten değil, olası kastla cezalandırılmalarını talep ettiklerini vurguladı.