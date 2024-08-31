Gazeteci Erdal Sağlam, bu söylentilerin döviz rezervlerindeki kayıplar üzerinden hesaplanan ciddi bir ekonomik maliyeti olduğunu belirtti.

Gazeteci Erdal Sağlam, 10haber'de yayımlanan yazısında, geçen hafta piyasalarda dalgalanmalara yol açan “Mehmet Şimşek gidiyor” söylentilerinin, ekonomi yönetimi tarafından 10 milyar dolarlık bir maliyet yarattığını aktardı. Sağlam, bu maliyetin döviz rezervlerindeki kayıplardan kaynaklandığını belirtti.

Söylentilerin ekonomik etkisi

Sağlam'a göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa edeceğine dair çıkan haberler, döviz rezervlerinde büyük bir kayba neden oldu. Ağustos başından bu yana döviz rezervlerinde 7-8 milyar dolarlık bir erime gerçekleştiği tahmin ediliyor. Bu durum, piyasalarda dövize olan talebin artmasına ve kurlarda yükselmelere yol açtı. Ağustos ayında kurlardaki artışın yüzde 3'ü bulması, Türk Lirası'nın reel değer kaybını ortaya koyuyor.

Güven kaybı ve ekonomik programın geleceği

Söylentilerin ve döviz rezervlerindeki kayıpların, uygulanan ekonomik programa duyulan güveni daha da zayıflattığını vurgulayan Sağlam, bu durumun enflasyon beklentilerini olumsuz etkilediğini belirtti. Ekonomik programın sürdürülebilmesi ve piyasalarda güvenin yeniden tesis edilebilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bakan Şimşek’e olan desteğini daha net bir şekilde göstermesi gerektiğini ifade etti.

Rezervlerdeki erimenin nedenleri

Daha önceki dönemlerde Japon yeni carry trade furyası nedeniyle 5-6 milyar dolar rezerv kaybı yaşanmış, ancak bu kaybın bir kısmı geri kazanılmıştı. Son gelişmelerle birlikte, seçimden sonra 94 milyar dolara kadar yükselen döviz rezervlerinin, 88 milyar dolara kadar indiği belirtiliyor. Rezerv kayıplarının yanı sıra kurlardaki yükselme de ekonomideki dengesizlikleri artırdı.