Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, 35 işçi yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek yaralıları hastaneye kaldırdı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında iki işçi servisi çarpıştı. Akhisar-Manisa karayolunda yaşanan bu şiddetli kazada, her iki servis aracının şoförleri ve yolcuları yaralandı.

Yaralanan işçiler hastaneye sevk edildi

Kazanın ardından olay yerine hızla sevk edilen sağlık ekipleri, 35 yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Sıkışan işçiler, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu araçlardan çıkarıldı ve çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazanın ardından trafik kısa süreliğine durdu ve güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralı işçilerin sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.