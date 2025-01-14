Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı, Kuyucak ilçesi Kurtuluş İlköğretim/Ortaokulu öğrencilerine doğa ve hayvan sevgisi kazandırmak amacıyla bir etkinlik düzenledi.

Bilgilendirme faaliyetleri sürecek

Etkinlikte okula geri dönüşüm kutuları yerleştirilerek öğrencilere geri dönüşüm, katı atık yönetimi, doğa ve hayvanların korunmasıyla ilgili önemli bilgiler aktarıldı. Jandarma ekiplerinin, öğrencilere doğa sevgisini ve çevre bilincini aşılamayı amaçlayan bu faaliyetlerinin, önümüzdeki günlerde de devam edeceği açıklandı.