Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) görevli Dr. Öğretim Üyesi M.B., bir kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı. Olay, MAKÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'ne başvuran öğrenci tarafından ortaya çıktı.

MAKÜ yönetimi olayı YÖK'e bildirdi

Durumu değerlendiren MAKÜ yönetimi, Dr. Öğretim Üyesi M.B.'yi görevden uzaklaştırarak, söz konusu iddialar ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bildirimde bulundu. YÖK, M.B. hakkındaki kararı Yüksek Disiplin Kurulu'na havale etti. Konuyla ilgili olarak devam eden soruşturma süreci dikkatle izleniyor.