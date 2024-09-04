Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, mahalle muhtarları ve dernek başkanlarıyla bir araya gelerek süreci masaya yatırdı.

Sorunların Çözümü İçin Birlikte Hareket Edilecek

Başkan Zeyrek, Laleli ve Mesir Mahallelerinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yetkisinde bulunan riskli alanlar olarak ilan edilmesinin ardından, sürecin çözüme kavuşturulması için Yunusemre Belediyesi ile el ele verildiğini belirtti. Zeyrek, “Yunusemre Belediyemiz, Bakanlıktan yetki devri talep edecek. Bu devri aldıktan sonra, Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi olarak birlikte çalışıp, bu sorunu çözmek için gereken adımları atacağız,” dedi.

Vatandaşların Sesine Kulak Veriliyor

Başkan Zeyrek, Laleli ve Mesir Mahallelerinin, Yunusemre’nin kalbinde yer aldığını ve buradaki vatandaşların sıkıntılarının farkında olduklarını vurguladı. “Hiçbir vatandaşımızı çözümsüzlüğün içinde bırakmak istemiyoruz. Bu konuda Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban ile birlikte hareket ederek, muhtarlarımız ve dernek başkanlarımızla bir araya geldik,” ifadelerini kullandı.

Şehir Plancıları Yoğun Çalışıyor

Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi olarak bakanlıkla yazışmaların sürdüğünü ve yapılaşma konusunda yeni imar planlarının hazırlandığını ifade etti. “Şehir plancılarımız, bu konuda bir aydır yoğun bir çalışma yürütüyor. Ortaya çok güzel planlar çıktı. Yetki devri sonrası, bu planları mahalle toplantılarında vatandaşlarımızla paylaşacağız,” dedi.

Vatandaşların Hakları Korunacak

Laleli ve Mesir Mahallelerinde kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşların haklarının korunacağına dikkat çeken Başkan Zeyrek, “3+1 dairesi olan vatandaşlarımız, yine aynı büyüklükte dairelerine kavuşacaklar. Yapılaşma kuralları da buna göre düzenlenecek,” dedi. Zeyrek, son olarak sürecin tüm şeffaflığıyla vatandaşlarla paylaşılacağını ve amaçlarının depreme dayanıklı, yaşanabilir kentler oluşturmak olduğunu belirtti.