Türkiye genelinde ilk kez düzenlenecek olan "Merkezefendi Belediyesi Çok Sesli Koro Festivali" için başvurular başladı. Türkiye’nin dört bir yanından katılmak isteyen sanatçılar ve korolar, 15 Eylül Pazar gününe kadar https://merkezefendi.bel.tr/koroyarismasi/ adresi üzerinden başvurularını yapabilecekler.

Kültür ve Sanatta Öncü Bir Adım

Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki öncü çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, festivalin duyurusunu yaparken, Merkezefendi’nin tarih boyunca sanat ve kültürün önemli merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Başkan Doğan, “İlçemizi kültür ve sanat alanında daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu değerleri ulusal düzeyde paylaşmak amacıyla, ilk kez düzenlediğimiz T.C. Merkezefendi Belediyesi Çok Sesli Korolar Festivali ile karşınızdayız. Bu festival, sanatın birleştirici gücünü yüceltmek, çok sesli müziğimizin evrensel boyutlara ulaşmasına katkı sağlamak ve farklı kültürleri bir araya getirmek için büyük bir fırsat sunuyor,” dedi.

Sanatın Birleştirici Gücü

Festival, farklı kültürlerden ve farklı seslerden oluşan koroları bir araya getirerek, sanatın birleştirici gücünü öne çıkaracak. Merkezefendi Belediyesi, bu etkinlikle birlikte sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve çok sesli müziğin evrenselliğini vurgulamayı hedefliyor. Festival, ilçenin sanatla anılan kimliğine de önemli bir katkı sunacak.