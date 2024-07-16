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Programa, Turgutlu Belediyesi Başkan Vekili Esin Küçükler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programında Kerbela oratoryosu sahnelendi. Programda bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Atatürk Mahallesi'ndeki Hz. Hüseyin Camisi önünden yürüyüşle başlayan anma programında Turgutlu Belediyesi önünde kurulan matem alanına kadar yürüyüş yapıldı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela'da şehit edilişlerinin yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

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