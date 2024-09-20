Manisa’da Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yılı Parkla Anıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünü özel bir törenle kutladı. Laleli Mahallesi’nde bulunan parka "Kıbrıs Barış Harekatı 50. Yıl Parkı" adı verildi ve bu anlamlı etkinlikte Kıbrıs gazileri onurlandırıldı. Manisa halkının yoğun katılım gösterdiği törende, barış ve özgürlüğün önemi bir kez daha vurgulandı.

Milli ruh canlandırıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen törende, Kıbrıs Barış Harekatı'nda mücadele eden gaziler anıldı. Laleli Mahallesi’ndeki park, "Kıbrıs Barış Harekatı 50. Yıl Parkı" olarak adlandırılarak, hem gazilerin hem de bu zaferin hatırası yaşatılmaya devam ediyor. Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ve birçok yerel yönetici katıldı. Başkan Zeyrek, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı’nın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Barış büyük mücadelelerin sonucunda kazanılır ve bu mücadelelerin zaferleriyle bayramlar kutlanır. Kıbrıs Barış Harekatı'nda hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize en derin şükranlarımı sunuyorum.”

Park, barışın ve özgürlüğün simgesi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, konuşmasında parkın yalnızca bir dinlenme alanı değil, aynı zamanda Kıbrıs ve Ege arasındaki milliyetçilik ve özgürlüğün simgesi olduğunu belirtti. “Bu parkta yetişen her ağaç, Kıbrıs’ta kök salan özgürlüğü temsil edecek. Her çocuğun sevinç çığlıkları ise demokrasiyi simgeleyecek” diyerek parkın derin anlamına vurgu yaptı.

Muhtar ve gazilerden teşekkür

Laleli Mahallesi Muhtarı Yadigar Şahin, törende duygularını dile getirerek Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu. Şahin, “Gazilerimizin anısının yaşatıldığı bu park mahallemiz için büyük bir onur,” dedi. Manisa Muharip Gaziler Derneği Başkanı Abdullah Karakaş da harekatın isminin parka verilmesinin büyük bir anlam taşıdığını vurguladı ve genç nesillere Kıbrıs Barış Harekatı’nın önemini anlatmanın milli bir görev olduğunu belirtti.

Kıbrıs Barış Harekatı’na dair milli değerlerin unutulmaması adına böyle önemli bir adım atan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu parkla gazilere olan minnettarlığını gösterdi. Törende, gazilerin katkıları ve harekatın Türkiye’nin milli tarihi açısından taşıdığı anlam bir kez daha topluma hatırlatıldı.