Manisa Büyükşehir Belediyesi, halkın taleplerine kulak vererek Kırmızı Yol uygulamasının sona erdiğini açıkladı. Katılımcı yönetim anlayışının son örneği, anket sonuçları doğrultusunda şekillendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, katılımcı yönetim anlayışını benimseyerek şehrin sorunlarına çözüm aramaya devam ediyor. Belediye, 2019 yılında hayata geçirilen Kırmızı Yol uygulamasının geleceği için geniş çaplı bir anket başlattı. Vatandaşlar, uygulamanın kaldırılması yönünde güçlü bir tavır sergileyerek, %86 gibi yüksek bir oranla "Kaldırılsın" oyu verdi.

Başkan Zeyrek: "Halkımızın kararı bizim için değerli"

Anket sonuçlarını değerlendiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, "Kırmızı Yol'un geleceği, halkımızın verdiği karar doğrultusunda şekillenecek. Yüzde 86'lık bir oranla vatandaşlarımız 'Kaldırılsın' yönünde oy kullandı ve biz de bu talebe saygı göstererek gerekli adımları atacağız" ifadelerini kullandı. Başkan Zeyrek, katılımcı yönetim anlayışının önemini vurgulayarak, şeffaflık ve demokratik süreçlerin Manisa'nın geleceğini şekillendireceğini belirtti.

"Katılımcı yönetim, Manisa'nın geleceğini belirliyor"

Zeyrek, Manisa'nın daha yaşanabilir ve güvenli bir şehir haline gelmesi için attıkları adımların halkla birlikte atılması gerektiğine inandıklarını söyledi. Ayrıca, Kırmızı Yol uygulaması ile ilgili alınan kararın da halkın iradesine dayandığını belirtti. "Gelin yönetimde söz sahibi olun" diyerek Manisa halkına katılımcı bir yönetim önerisinde bulunan Başkan Zeyrek, şehrin geleceğini hep birlikte inşa edeceklerini sözlerine ekledi.

Gelecek için ortak akıl ve katılımcı yaklaşım

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bundan sonraki süreçte de katılımcı yönetim anlayışını sürdürecek ve vatandaşların görüşlerini dikkate alarak kararlar almaya devam edecek. Belediye, kamuoyunun nabzını tutarak şehrin gelişimine katkı sağlayan projeleri hızla hayata geçirecek.