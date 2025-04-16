Şehzadeler Belediyesi’nin kırsal mahallelerde eğitim gören öğrencilere yönelik başlattığı “Çocuklar ile Manisa Tarihine Yolculuk” projesi kapsamında yeni öğrenci grupları kent merkezinde ağırlandı. Proje, çocukların tarihi ve kültürel değerleri yerinde tanımasını hedefliyor.

Kırsaldan kente kültürel ziyaret

Proje kapsamında kırsal mahallelerden gelen ortaokul öğrencileri, uzman rehberler eşliğinde Manisa'nın tarihi ve kültürel noktalarını ziyaret etti. Öğrencilere Şehzadelerpark, Çanakkale Şehitleri Müzesi, Tıp Tarihi Müzesi, Yunuspark, Kurşunlu Han, Sultan Camii ve Muradiye Camii gibi önemli yapılar tanıtıldı.

Kurşunlu Han’da yemek ikramı

Ziyaretlerin ardından Kurşunlu Han’da düzenlenen yemek organizasyonuyla öğrenciler ağırlanırken, her yapının tarihi önemi rehberler tarafından anlatıldı. Böylece öğrenciler, şehrin geçmişi hakkında doğrudan bilgi edinme fırsatı yakaladı.

“Tarihimize bağ kurmalarını hedefliyoruz”

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımızı sadece bugünün bireyleri olarak değil, geleceğin sahipleri olarak görüyoruz. Onların tarihimize bağlanmalarını ve Manisa’nın değerlerini içselleştirmelerini istiyoruz. Her bir çocuğun yüzündeki tebessüm, bizim için en büyük motivasyon kaynağı.”

Proje devam edecek

Projeye gösterilen yoğun ilgi nedeniyle önümüzdeki haftalarda farklı kırsal mahallelerden gelen öğrenci gruplarının da kentte ağırlanması planlanıyor.