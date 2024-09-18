Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, modern ve konforlu yaşam alanları sunmak amacıyla hayata geçirdiği Spilkent Toplu Konut Projesi'nde inşaat hızla devam ediyor. 21 Eylül Cumartesi gününe kadar hak sahibi vatandaşlar sözleşmelerini imzalayabilir.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin şehre modern yaşam alanları kazandırma amacıyla başlattığı Spilkent Toplu Konut Projesi’nde binalar hızla yükseliyor. Projenin kaba inşaat çalışmaları tamamlanma yolunda ilerlerken, hak sahibi vatandaşlar için de sözleşme imzalama süreci devam ediyor.

Sözleşme imza sürecinde son gün yaklaşıyor

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Spilkent Toplu Konut Projesi'nde sözleşme imzalama sürecinin son tarihi 21 Eylül olarak belirlendi. Hak sahibi vatandaşlar, Hakkı İplikçi Parkı'ndaki Büyükşehir Zabıta Noktası'na giderek sözleşmelerini imzalayabilirler. Ayrıca, ofisteki görevlilerden süreç hakkında detaylı bilgi alabilecekleri belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesi olan manisa.bel.tr ve proje hakkında detaylı bilgilere ulaşılabilecek manisatoplukonut.com üzerinden vatandaşların gerekli tüm bilgilere erişebilecekleri de açıklandı.