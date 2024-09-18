Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçlarının ardından VAR kayıtlarını yayınladı. 2024/25 sezonunun 5. haftası, dün oynanan Antalyaspor-Adana Demirspor karşılaşmasıyla sona erdi. TFF, maçların ardından özellikle tartışmalı anların yaşandığı Kasımpaşa-Fenerbahçe ve Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmalarına ait VAR kayıtlarını futbolseverlerle paylaştı.

Paylaşılan VAR kayıtlarında, her iki maçta da gündeme gelen kritik pozisyonlar yer aldı. Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında tartışılan penaltı kararları ve Trabzonspor-Beşiktaş maçındaki gol pozisyonları, VAR incelemelerinin detaylarıyla kamuoyunun bilgisine sunuldu. Bu şeffaflık adımı, özellikle futbolseverler ve spor yorumcuları tarafından yakından takip ediliyor.

Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları