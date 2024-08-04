Manisa'da zeytin ağaçlarının orman arazisi üzerine dikildiği gerekçesiyle kesimine başlandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Yeğenoba köyündeki verimli yaklaşık bin zeytin ağacının dikili olduğu arazi “orman vasfını kaybetmiş hazine arazisi” olarak değerlendirildiği için zeytin ağaçlarının kesilmesi kararlaştırıldı. Evrensel gazetesinden Özer Akdemir’in haberine göre, kesimine başlanılan yaklaşık bin zeytin ağacına kesim için çağrılan köylüler siper oldu.

Çevre Düzeni planlarında “orman vasfını kaybetmiş hazine arazisi (2B)” olarak geçen eğimli araziye köylüler yaklaşık 15 yıl önce yüzlerce zeytin ağacı dikti. Her yıl bakımları yapılan ve son derece sağlıklı gelişen zeytin ağaçları bir süre sonra zeytin vermeye başladı.

Bu arada orman idaresi 2B arazisine zeytin diken yurttaşları mahkemeye verdi. Şu an 15 yaşında olan ve üzerinde yoğun miktarda zeytin bulunan ağaçlar mahkemenin Orman İdaresini haklı bulmasının ardından dün kesilmeye başlandı.

"Ağaçların kelimesi kanıma dokunuyor"

Akdemir’in aktardığına göre yevmiye usulü zeytin kesimi için bölgeye çağrılan köylülerden adının haberde geçmesini istemeyen bir köylü yaklaşık 20 kadar zeytini kestikten sonra kesim işini durdurduklarını söyledi.

Ağaçların kesilmesini istemeyen bir köylü çektiği videoda “Ağaçların üzerindeki zeytinlerin hasat edilince kadar kesimi durdurduk. Vicdanım elvermedi. Bugün ülkemiz gıda krizi ile boğuşurken, Ukrayna'dan, Rusya’dan ayçiçek yağı alınırken bunların kelimesi kanıma dokunuyor” dedi.

Kesim yapılan zeytinliğin Gördes Nikel Madenine kuş uçuşu üç kilometre uzaklıkta olduğunu aktaran eski Kayacık Beldesi Belediye Başkanı Ramazan Koyunlu, madenin bölgedeki yüzlerce hektar orman ve zeytin ağacının maden tarafından kesildiğini dile getirdi.