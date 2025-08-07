

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, il genelinde kurakçıl peyzaj çalışmalarını başarıyla tamamladı. Kırkağaç ilçesindeki Saat Kulesi çevresi ile Gölmarmara’daki Atatürk Caddesi başta olmak üzere, merkezde TOKİ 3 Şehir Hastanesi yanı, Halil Yurtseven Okulu önü, Özsaruhan Bulvarı ve Karaçay Rekreasyon Alanı gibi önemli noktalarda suya az ihtiyaç duyan bitkilerle peyzaj uygulamaları yapıldı.

Çevre dostu ve sürdürülebilir şehircilik hedeflendi

Yeşil Alanlar Bakım ve Uygulama Şube Müdürü Mustafa Şahin, özellikle su sıkıntısı yaşanan günümüzde kurakçıl peyzaj çalışmalarına önem verdiklerini belirtti. Şahin, bu çalışmaların hem su tasarrufu sağladığını hem de bakım maliyetlerini düşürdüğünü vurguladı. Ayrıca doğal kaynakların verimli kullanılmasını ve kentin estetik görünümünün korunmasını amaçladıklarını söyledi.

Su tasarrufu ve estetik bir arada

Kurakçıl peyzaj, şehrin yeşil alanlarında su tüketimini minimuma indirirken estetik açıdan da hoş ve sürdürülebilir mekanlar yaratıyor. Bu uygulamalarla Manisa, geleceğe dönük çevreci ve ekonomik bir yaklaşımla şehircilik hizmetlerini güçlendirmiş oldu.

Manisa’da yeşil alanlarda yeni dönem

Kent Estetiği Dairesi’nin sürdürülebilirlik ilkesiyle yürüttüğü projeler, Manisa’da hem çevre bilincini artırdı hem de vatandaşların yaşam kalitesini yükseltti. Kurakçıl peyzaj uygulamaları önümüzdeki dönemde farklı bölgelerde de yaygınlaştırılacak.