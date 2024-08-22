Manisa’nın Salihli ilçesinde bulunan bir kuru gıda deposunda çıkan yangın, havadan çekilen görüntülerle deponun tamamen küle döndüğünü gözler önüne serdi. Yangının maddi zararı 150 milyon TL olarak belirlendi.

Yangının sebebi henüz belirlenemedi

Yangın, Salihli’nin Durasıllı Mahallesi mevkisindeki kuru gıda deposunda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen yangın, kısa sürede tüm depo alanını sardı. Yangının bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ve Jandarma müdahalesi

Manisa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerinin yanı sıra, Alaşehir, Turgutlu ve Kula ilçelerinden gelen 15 itfaiye aracı ve jandarma TOMA aracı da yangına müdahale etti. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Ekipler, deponun soğutma işlemlerine devam ediyor.

Havadan görüntüleme ile enkazın büyüklüğü ortaya çıktı

Yangının ardından çekilen havadan görüntüler, deponun tamamen yandığını ve sadece enkaza döndüğünü gösterdi. Yangının can kaybına yol açmadığı bildirilirken, maddi hasarın 150 milyon TL olduğu öğrenildi.