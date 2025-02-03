Manisa'nın Salihli, Gölmarmara ve Saruhanlı sınırları içerisinde yer alan ve küresel iklim değişikliği nedeniyle kuruyan Marmara Gölü'ndeki arazi işgallerine karşı denetimler sürüyor. İzinsiz olarak tarım faaliyeti yürütülen 10 bin dönümlük alan, jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri altında iş makineleriyle bozuldu.

Yakın geçmişte göçmen kuşların uğrak yeri hâlindeki Marmara Gölü, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak tamamen kurudu. Kuruyan göldeki hazine arazilerini işgal eden şahıslar hem çevre köylerdeki vatandaşları rahatsız ederken, bölgedeki asayişi de tehdit ediyor.

Bu kapsamda harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmara Gölü arazisinde işgalleri sonlandırmak üzere son bir hafta içerisinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak, DSİ ait (2) greyder, Orman Bölge Müdürlüğüne ait (3) greyder, Karayolları Genel Müdürlüğüne ait (1) greyder ile işgal sonlandırılması faaliyeti gerçekleştirdi.

Faaliyette yaklaşık 10 bin dönüm alan bozuldu. Geriye kalan ekili alanlarda bozma faaliyetinin devam ettiği belirtildi.