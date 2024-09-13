Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen “Bilinçle İlerleme Zamanı (BİZ) Projesi” çerçevesinde, Manisa’da düzenlenen kortej yürüyüşü büyük ilgi gördü. Şehzadeler Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu ve Yunusemre Halil Yurtseven İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüş, renkli ve coşkulu anlara sahne oldu.

Öğrenciler, veliler ve öğretmenler yürüyüşte buluştu

Yürüyüşte, öğrenciler ve veliler, ellerinde bayraklar ile çalınan marşlara eşlik etti. Tarzan Meydanı’na kadar devam eden kortej, Gazi İlkokulu’nun halk oyunları ekibinin sergilediği performans ile sona erdi. Etkinlik, hem katılımcılar hem de izleyiciler için unutulmaz bir deneyim sundu.

Manisa Milli Eğitim Müdürü’nden projeye yönelik açıklama

Etkinlik sonrası bir açıklama yapan Manisa Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, “20 bine yaklaşan maarif kadromuzla 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılına başladık. Şehr-i Şehzade kentimiz için çalışma arkadaşlarımız ve geleceğimizin mimarları öğretmenlerimizle birlikte miniklerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlıyoruz” dedi.