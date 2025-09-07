ABD’nin başkenti Washington’da binlerce kişi, Başkan Donald Trump’ın kente Ulusal Muhafız konuşlandırma kararını protesto etti. Göstericiler, Trump karşıtı sloganlar atarken eyalet statüsü taleplerini de dile getirdi.

Binlerce kişi sokağa çıktı

Çok sayıda insan hakları örgütü ve işçi sendikasının da katılımıyla binlerce gösterici Meridian Hill Park’ta toplandı. Kalabalık, Beyaz Saray yakınındaki Freedom Plaza Meydanı’na yürüyerek “Washington’da işgale son” ve “Trump hemen gitmeli” pankartları taşıdı.

Eyalet statüsü talebinde bulundular

Göstericiler, Washington’ın eyalet statüsünden yoksun olmasının kenti “federal hükümetin tek taraflı kararlarına karşı savunmasız bıraktığını” savundu. Bu nedenle kent sakinlerinin haklarının korunması için tam eyalet statüsü talebinde bulundular.

14 Ağustos’ta 800 Ulusal Muhafız’ın Washington’da görevlendirildiği açıklanmıştı. Ayrıca West Virginia, South Carolina ve Ohio gibi birçok eyalet de yüzlerce Muhafız’ı başkente göndermişti. Bu durum, protestoların temel nedenlerinden biri oldu.

Trump açıklama yaptı

Başkan Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, Washington’daki güvenlik önlemleri sayesinde kentin kısa sürede suçtan arındırıldığını belirtti. Trump ayrıca, aynı uygulamayı Chicago, Baltimore ve New Orleans gibi suç oranlarının yüksek olduğu kentlerde de hayata geçireceklerini duyurdu.