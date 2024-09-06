Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla, eğitim gören gençlere destek olma misyonunu sürdürüyor. Öğrencilere yönelik projeler kapsamında, üniversite ve lise öğrencilerine her sabah sıcak çorba ikramı yapılacak. Bu hizmet, ilk etapta Manisa il merkezindeki Güzelyurt Kampüsü, Uncubozköy Kampüsü, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Manisa Lisesi bölgelerinde başlayacak. Hafta içi her gün 4 bin kişilik çorba, Büyükşehir Belediyesi'nin Aşevi’nde özenle hazırlanarak öğrencilere sunulacak.

Eğitimde sosyal destekler devam ediyor

Eğitime verdiği desteği artıran belediye, yalnızca çorba ikramı ile sınırlı kalmayacak. Manisa’da eğitim gören ihtiyaç sahibi ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerine kırtasiye yardımı ve okul çantası desteği de sağlanacak. Bu yardımlar, öğrencilere hem maddi destek olacak hem de eğitim hayatlarına katkı sağlayacak.