Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir ortaokul müdürüne yönelik silahlı saldırı girişimi, eğitim camiasında büyük bir paniğe neden oldu. Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, çocuğunun sınıf tekrarı yapmasına sinirlenen 42 yaşındaki S.T., okul müdürü Mustafa Örnek'i tehdit ederek saldırıda bulundu.

Olayın gelişimi

11 Eylül Çarşamba günü gerçekleşen saldırı öncesinde S.T., müdür Örnek'i telefonla tehdit etti. Daha sonra aracını okulun önüne park ederek müdürü bahçeye çağırdı. Aşağıya inen Mustafa Örnek, S.T. tarafından silah doğrultulunca büyük bir korku yaşadı.

S.T., hedef gözeterek tetiğe bastı fakat silah tutukluk yaptı. Bir kez ateş alan tabancadan çıkan mermi müdüre isabet etmedi. Daha sonraki denemelerde de silahın tutukluk yapması üzerine S.T., aracına binerek olay yerinden kaçtı.

Kuşadası'nda evde saklanmış

Olayın ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve İstihbarat Şube ekipleri, S.T.'yi yakalamak için çalışmalar başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelinin Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir evde saklandığı tespit edildi.

Tutuklandı

Ekipler, 18 Eylül saat 00.10'da düzenledikleri operasyonla S.T.'yi yakaladı ve Manisa'ya götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede kontrol edilen şüpheli, adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.