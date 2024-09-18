Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bulunan Halil İbrahim Oruç Parkı'ndaki çocuk oyun grupları, öğle saatlerinde meydana gelen bir yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi. Olay, Fırat Mahallesi'ndeki parkta, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

Kısa süre içinde söndürüldü

Yangın, kısa sürede büyüyerek parkın içindeki oyun alanına yayıldı. Olayı görenlerin ihbarıyla birlikte itfaiye ve polis ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak kısa süre içinde söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Yangın anı, parkta bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay sonrasında oyun gruplarının büyük bir zarar gördüğü ve kullanılmaz hale geldiği belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.