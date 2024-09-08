Kur’an kurslarına katılımı teşvik etmek ve hafızlık eğitimini yaygınlaştırmak amacıyla Kütahya İl Müftülüğü’nün düzenlediği Hafızlık Yarışması, Kütahya genelindeki Kur’an kursu öğrencilerini bir araya getirdi. İl Müftülüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen yarışmaya yoğun katılım oldu.

Nezahat Ebrar Akın bölge yarışmasında Kütahya'yı temsil edecek

Tavşanlı Kavaklı Kız Kur’an Kursu öğrencisi Nezahat Ebrar Akın, hafızlık alanındaki üstün başarısıyla yarışmada birinci oldu. Genç hafız, önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan Bölge Yarışması’nda Kütahya’yı temsil edecek.

Tavşanlı İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, yaptığı açıklamada, “Hafızımız Nezahat Ebrar Akın’ı yürekten tebrik ediyorum. Bölge yarışmasında da kendisine başarılar diliyorum. Bu başarıda emeği olan hocalarımızı ve ailesini de kutluyorum” dedi.